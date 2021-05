Omar Sánchez estalla por tener que compartir una recompensa con Lara Sajén en 'Supervivientes'

Anabel Pantoja ya vaticinó que Omar Sánchez, su novio, se tomaría muy en serio Supervivientes, pues es una persona bastante competitiva. Sin embargo, en la última gala del concurso, emitida este jueves en Telecinco y presentada por Jorge Javier Vázquez, ha tenido un gesto que ha desencantado a varios de los telespectadores.

Ocurrió después de que los cinco ganadores de la prueba de recompensa tuvieran la posibilidad de hacerse con cinco premios escondidos debajo de unas cestas. Así, Agustín Bravo se hizo con un equipo de buceo, Valeria Marini con un melón, Carlos Alba con un saco de pasta, Olga Moreno con una tortilla de patata... y el también conocido como Negro con una pizza.

Sin embargo, la cosa no quedó ahí. Lara Sajén pudo elegir una de las recompensas para que la compartieran con ella tras adivinar los resultados de los dueños, y escogió la pizza de Omar Sánchez.

"Alguien que no juegue no se lo merece"

El afectado, lejos de reaccionar con deportividad, mostró su desacuerdo: "Me parece fatal, porque creo que me lo estoy currando bastante y estamos comiendo súper poco. Quitarme media pizza tan rápido, después de currármelo durante mes y medio no me parece bien, pero bueno. He ganado también en otras cosas, la apnea casi 4 minutos… además, alguien que no juegue no se lo merece", añadió en canario.

Pero este no fue el único gesto de dureza que tuvo el concursante, que también quiso sancionar a Sylvia Pantoja por salir del corralito una noche a causa de un ataque de ansiedad. “Sois unos cabrones todos, no tenéis vergüenza… sois unos egoístas de mierda”, estalló en aquel momento la cantante, aunque finalmente y tras una votación no fue castigada.

Ya en la gala, Sánchez se ablandó y comentó que no era conocedor del ataque de ansiedad de Sylvia cuando defendió que se le impusiera una sanción, una explicación que no fue suficiente para la artista, visiblemente dolida. Pero no solo para ella: la audiencia ya le considera uno de los peores compañeros del concurso.

¿Confirmamos que Omar es la gran decepción de esta edición? Confirmamos. #SVGala7 — Hanna🌋 (@HannaLimbert7) May 20, 2021

Omar: Yo comparto sin problemas pero me jode no tener nada para mi solo, del bocadillo SOLO me comí la mitad.



EL BOCADILLO XXL DE CALAMARES:#SVGala7 pic.twitter.com/2YicL7vNx7 — Perséfone 🖤 (@GhPersefone) May 20, 2021