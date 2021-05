Daddy Yankee deja sin palabras a Pablo Motos con su sorprendente cambio físico: "He perdido 25 kilos"

El hormiguero concluyó su semana con una entrevista a un invitado internacional, Daddy Yankee, que conectó por videollamada desde su casa en Puerto Rico con el programa de Antena 3 para hablar de su nueva canción, El pony.

"Crecí escuchando ese tema y pensé que algún día tenía que hacer una versión en reguetón. Es una línea donde la gente me puede conocer mi lado jocoso, vacilón, de pasarlo bien... es parte también de la ilusión de la música", afirmó el cantante.

Pablo Motos quiso destacar el impresionante cambio físico del invitado –durante la pandemia engordó bastantes kilos-: "¿Cuánto peso has perdido?". Yankee le respondió que "he perdido 25 kilos, lo que serían cincuenta y pico libras, trabajando fuerte".

Pero también comentó los sacrificios que tuvo que hacer para lograr esa gran bajada de peso: "A lo que más me ha costado renunciar es al arroz con habichuelas de aquí, de Puerto Rico, y la pizza. Soy un vicioso de esa comida", aseguró el boricua.

Daddy Yankee, en 'El hormiguero'. Carlos Lopez Alvarez/ATRESMEDIA

Otro dato curioso que comentó el presentador fue que el artista hacía 15 años que no iba a un supermercado a hacer la compra: "He tenido la experiencia. Hacía años que no salía a hacer la compra, a hacer actividades sociales... pero con la mascarilla pasaba desapercibido entre la gente y eso lo disfruté muchísimo".

Motos quiso saber qué fue lo primero que compró Yankee: "Compré mucha frutita y eso que estaba como loco por echarle mano a los helados, pero tenía que estar calmadito. Me llevé cosas para la dieta".

El invitado triunfa en el mundo entero con su música, y el valenciano le preguntó: "En tu barrio, de niño, jugabais a tú qué harías si tuvieras un millón de dólares: ¿Qué contestabas?", y el boricua le respondió que "lo primero que uno dice es comprarle una casa a su vieja, y eso fue lo primero que hice, para que pudiera vivir con calma. Es el sueño de cualquier chaval del barrio".

“Lo primero que hice fue comprarle una casa a mi madre” - @daddy_yankee habla de lo que hizo con sus primeras ganancias en la música #DaddyEH pic.twitter.com/lv58ZloUNa — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 20, 2021

A pesar de ser uno de los grandes representantes del reguetón, Yankee tiene como una de sus principales referencias a Michael Jackson: "Su mayor influencia sobre mí es en la forma de hacer los videoclips, eran siempre espectaculares, así que cuando voy a hacer uno nuevo pienso en qué haría él", reconoció el cantante.