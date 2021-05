El Gobierno acusa de "chantaje" a Rabat, que retira a su embajadora por la presencia de Ghali en España

La ministra de Defensa, Margarita Robles, fue este jueves contundente con Marruecos al afirmar que está sometiendo a España a un "chantaje" en la frontera con Ceuta y vulnerando, además, las normas del derecho internacional. "No vamos a aceptar el más mínimo chantaje ni cuestionamiento de la integridad territorial", advirtió.

"La integridad de España no es negociable ni está en juego y vamos a usar todos los medios necesarios para garantizar la integridad territorial y vigilar las fronteras", aseveró Robles en una entrevista en RNE. La ministra habló de una crisis "muy seria" que no se puede "pasar por alto2 y espera que Marruecos haya "sacado conclusiones" de la respuesta de España y de la Unión Europea.

Más comedida fue la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, quien subrayó que la tensión en Ceuta "ha ido disminuyendo" y que se espera volver a la normalidad "en el menor plazo de tiempo posible", mientras continúa el diálogo con Marruecos.

En ese sentido, Montero señaló que la mediación del rey Felipe VI es una cuestión que forma parte de las conversaciones que se están manteniendo para normalizar la crisis migratoria que, para que funcionen, "se tienen que dar en el nivel de alta diplomacia". La mediación del rey, sin embargo, fue aprovechada por el PP para criticar al Ejecutivo de Pedro Sánchez. "Significa que no hay nadie en el Gobierno capaz de tener una interlocución fluida con Marruecos para poder solucionar este problema", sostuvo su secretario general, Teodoro García Egea.

Rabat, no obstante, aún no da por superada la crisis y un alto cargo de la diplomacia marroquí aseguró que el conflicto "tiene por nombre Brahim Ghali y no Ceuta", en alusión al líder del Frente Polisario acogido por España. "Seguimos sin haber recibido explicación ni justificación", insistió el representante del gobierno alauí, que ha retirado a su embajadora en Madrid hasta solucionar la crisis.

Acuerdo para devolver a los inmigrantes

Pero poco a poco la crisis se va reconduciendo y ambos gobiernos han alcanzado un acuerdo para que Marruecos acepte la entrega de todos los inmigrantes marroquíes que han entrado ilegalmente en Ceuta a un promedio de unos 40 cada dos horas, un proceso que ya arrancó el miércoles por la noche.

Las devoluciones se están efectuando por la frontera del Tarajal y las autoridades locales están fletando autobuses gratis para que los emigrantes devueltos puedan regresar a sus domicilios. Así, la calma era este jueves la tónica dominante en la frontera, mientras Ceuta trataba de recuperar la normalidad paulatinamente. Las autoridades ceutís tienen acogidos a 850 menores y su atención centraba la actividad de la Policía Nacional, con pruebas de coronavirus y en el algunos casos para determinar si tienen menos de 18 años. La ciudad autónoma también ha facilitado un teléfono de contacto para muchas familias marroquíes que están buscando a sus hijos.

Por otro lado, el Ministerio de Derechos Sociales ya ha establecido el reparto entre las CCAA de los 200 menores que serán trasladados a la península. El método, consensuado con las comunidades, tiene en cuenta criterios como la población, la renta per cápita o la tasa de paro. Según su propuesta, que no es de obligado cumplimiento, Madrid y Galicia asumirán el cuidado de 20 menores y serán las que más acogerán. Luego se sitúan Castilla y León (18), La Rioja (17) y Cataluña (15), mientras que la Comunidad Valenciana y Andalucía acogerán a 13.

En esta última región, Vox ha retirado su apoyo al gobierno autonómico (PP-Cs) por acoger a los menores, peroel presidente de la Junta, Juama Moreno, subrayó que se trata de una "obligación legal y humanitaria", aunque denunció que Andalucía ya está "saturada" y pidió "más recursos" al Gobierno central.