Cataluña se abre a retirar la mascarilla en primaria el próximo curso según evolucione la pandemia

El protocolo enviado este jueves por los departamentos de Salud y de Educación a los centros escolares de Cataluña para organizar el próximo curso abre la puerta a retirar la mascarilla en primaria según la situación epidemiológica. En concreto, el texto establece que de 1º a 6º de primaria la indicación de llevar la mascarilla "se valorará según contexto y normativa".

El secretario general de Salud, Marc Ramentol, ha afirmado este jueves que "teniendo en cuenta las previsiones y la experiencia publicada en otros países, todo hace pensar que sería el primer colectivo dentro de la escuela sobre el que podríamos relajar la medida", que ya se podría aplicar en septiembre.

También ha explicado que la experiencia de este curso demuestra que se han producido menos casos y ha habido menos transmisibilidad en primaria. Además, ha apuntado que sí que ha tenido un impacto en la docencia y en los alumnos. Por este motivo, el documento "se abre a la posibilidad de que no sean necesarias en la reanudación del curso en septiembre".

Obligatoria a partir de la ESO y para el personal docente y no docente

El documento afirma que, en función de la inmunidad lograda con la vacunación, el contexto epidemiológico y la normativa vigente, el uso de la mascarilla es "susceptible" de sufrir variaciones de cara al nuevo curso escolar.

A día de hoy, el texto recoge que la mascarilla no está indicada en el primer ciclo de infantil, que no es obligatoria en el segundo ciclo, que se valorará según el contexto y la normativa en primaria y que es obligatoria a partir de la ESO y para al personal docente y no docente.

Grupos burbuja y ventilación

Por otra parte, el protocolo mantiene la organización de los centros en grupos burbuja porque es una fórmula que ha dado "mucha seguridad a la hora de garantizar la trazabilidad".

Sin embargo, se abre la posibilidad de que, en espacios al aire libre, como los patios, se puedan combinar más de un grupo. Eso sí, "siempre los mismos y siempre con las máximas medidas de protección", ha matizado Ramentol. Por otra parte, se hace mucho énfasis en la importancia de la ventilación en las aulas.

El protocolo es resultado del trabajo técnico que están llevando a cabo los departamentos de Educación y Salud de Cataluña. Ramentol ha insistido en que el documento enviado este jueves está "sometido a la evolución de la pandemia y de la cobertura vacunal" hasta el inicio de curso.