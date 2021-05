Ecologistas impugna la instalación de un desguace en Bollullos al afectar a suelos no urbanizables

El proyecto, según los ecologistas, está promovido por una empresa del parque empresarial PIBO de Bollullos, fue aprobado en abril de 2019 y ocupa dos hectáreas junto a la SE-40, apoyado en un camino de acceso denominado Camino de Benacazón a Sevilla, por el que también se accede a la urbanización Entrecaminos, y a escasos 1.300 metros del arroyo Riopudio.

A juicio de los ecologistas, en la operación "no se justifica la utilidad pública, no se justifica la necesidad de situar la instalación en el suelo no urbanizable" y la misma "es incompatible con el régimen del suelo, que está especialmente protegido en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla, régimen que no permite el uso pretendido".

"El uso del suelo no urbanizable para instalaciones impropias del mismo es una verdadera subversión de la potestad pública de planeamiento que genera grandes impactos económicos, por cuanto es una competencia desleal con las empresas que se ubican en el suelo urbano industrial, y ambientales de todo tipo", avisan.