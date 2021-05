Rosa López baila para derribar las críticas que recibe: "Nada mejor que quererse"

Operación Triunfo está de celebración este 2021, pues hace 20 años que se emitió la primera edición de este exitoso talent. Los concursantes que salieron de esa edición aún siguen al pie del cañón con su música, demostrando la gran cartera de cantantes que ha generado el programa.

Y si hay una figura representativa de OT 1, esa es la ganadora, Rosa López, o Rosa de España, como la llamaban -además de muchos de sus compañeros que también triunfan-. La granadina no duda en estar agradecida a su paso por el programa, aunque la etiqueta de "triunfita" es utilizada por muchos como un término algo despectivo.

La artista publicó esta semana un vídeo en su cuenta de TikTok en el que quiso responder a las críticas con una de las mejores formas que sabe: bailando. "Estás más rellenita", "te maquillas fatal", "antes me gustabas más" o "no me gusta tu música" son algunos de los comentarios que más ha oído en estos 20 años.

A todo esto ella tiene una respuesta: "¡Vente a disfrutar! A darlo todo. Ríete de ti mismo. Que la visa es mu' chica y nada mejor que quererse para dar lo mejor". Todo ello con la canción Respect de Aretha Franklin de fondo.