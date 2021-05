Unidas Podemos reclama a Junta una estrategia para recuperar Bobadilla como principal nudo ferroviario andaluz

Ahumada ha pedido al Gobierno andaluz "abandonar la estrategia de autobombo y confrontación en la que esta instalado y comenzar a actuar con decisión y estrategia".

"Llevamos meses escuchando al Gobierno andaluz hablar de los fondos europeos que corresponden a Andalucía, pero no hemos oído nada relativo a qué va a hacer con todo ese dinero. De esta forma se ha perdido un año con una estrategia de confrontación, pero no se han fijado cuáles son los proyectos prioritarios para esa financiación extraordinaria, el gobierno que preside Juanma Moreno no tiene estrategia propia", ha advertido.

El diputado andaluz aboga por "una estrategia global andaluza en favor del ferrocarril, que es el medio de transporte más social y sostenible, para avanzar en el combate de dos problemas de gran calado como la emergencia climática y el vaciado de las poblaciones rurales. Para ello le pedimos a la Junta que cumpla lo acordado hace un año a iniciativa de nuestro grupo en el Parlamento de Andalucía".

"Si hubieran hecho los deberes y tuvieran ya una estrategia, sería muy fácil ponérsela encima de la mesa al Gobierno de España para poder financiar con los fondos europeos la recuperación del ferrocarril y enclavar el nudo central del sistema ferroviario andaluz en Bobadilla", ha dicho.

Por su parte, el concejal portavoz de la confluencia de Izquierda Unida y Podemos en el Ayuntamiento de Antequera (Málaga), Fran Matas, ha defendido "la aplicación de una estrategia para impulsar el territorio andaluz en torno las infraestructuras ferroviarias y a recuperar a Bobadilla como esencial dentro del nudo ferroviario de Andalucía, un objetivo para el que la instalación del nuevo Centro de Competencias Digitales de Adif nos abriría un nuevo horizonte de oportunidades que no podemos desechar".

Matas avanza que también van a instar al Ayuntamiento de Antequera a que "realice todas las gestiones necesarias y medie para que esta instalación estratégica para recuperar un nudo ferroviario histórico y contribuir a fijar la población se haga realidad. Antequera no se entiende sin Bobadilla y Bobadilla no se entiende sin Antequera, tenemos la obligación de garantizar el futuro de Bobadilla".