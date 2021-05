Fiscalia demana 12 anys de presó per a Carlos Fabra en la causa oberta per suposadament ocultar el seu patrimoni

La Fiscalia Especial Contra la Corrupció i la Criminalitat Organitzada a Castelló sol·licita 12 anys de presó per a l'expresident de la Diputació de Castelló Carlos Fabra en la causa oberta per suposadament ocultar el seu patrimoni per a impedir l'execució de la sentència en la qual va resultar condemnat per quatre delictes fiscals, al que acusa d'insolvència punible i de frustració de l'execució, blanqueig de capitals i delicte continuat de suborn.

A més, el ministeri públic demana per a l'exdirigent del PP multes que sumen més de 3 milions d'euros, així com la suspensió per a ocupació o càrrec públic per 3 anys.

Així mateix, el fiscal considera cooperadors necessaris del delicte d'insolvència punible i de frustració de l'execució a la dona de Carlos Fabra, María Desamparados Fernández; a dos dels seus fills -Borja i Claudia-; al seu gendre Fernando Castro; al seu testaferro Alejandro Lorca; i als empresaris Fernando Roig Alfonso -president del Grup Pamesa i del Vila-real CF-, Miguel Pérez Ferrer i Fernando Roig Negueroles, per als quals sol·licita entre 3 anys i deu mesos i 6 anys de presó.

Del delicte de blanqueig de capitals, la Fiscalia considera també responsables a María Desamparados Fernández, Borja Fabra, Claudia Fabra, Fernando Castro i Alejandro Lorca, pel qual els demana entre 3 i 5 anys de presó.

Finalment, el ministeri públic demanda 9 mesos de presó pel delicte de suborn per a Fernando Roig Alfonso, Miguel Pérez, Fernando Roig Negueroles i Enrique Gimeno.

Així mateix, el fiscal es dirigeix contra les societats CARMACAS SL, ASDECAS SL, SIPCAS SL, LIRINLOR SL, MIGUMI SL, PORTOVAN SL pel delicte d'insolvència punible i de frustració de l'execució comès per persona jurídica, per a les quals sol·licita multes d'entre 72.000 i 216.000 euros.

Les quatre primeres societats també estan acusades del delicte de blanqueig de capitals, pel qual el ministeri públic demanda una multa de 72.000 euros a cadascuna, mentre que acusa MIGUMI SL, PORTOVAN I Societat de Foment Agrícola Castellonenc SA (FACSA) del delicte de suborn, pel qual demana multes d'entre 36.000 i 72.000 euros.

A més, el fiscal demanda que els acusats Carlos Fabra, María Desamparados Fernández, Claudia Fabra, Borja Fabra, Fernando Castro, Alejandro Lorca, Fernando Roig Alfonso, Miguel Pérez Ferrer, Fernando Roig Negueroles i CARMACAS SL, ASDECAS SL, SIPCAS SL, LIRINLOR SL, MIGUMI SL i PORTOVAN indemnitzen conjunta i solidàriament a la Hisenda Pública amb 1.031.457,14 euros, quantitat que va resultar pendent de pagament per part de Carlos Fabra després de ser condemnat per quatre delictes fiscals.

El fiscal indica en el seu escrit d'acusació que, amb la finalitat d'ocultar el seu patrimoni davant l'Administració Tributària i l'Administració de Justícia, Carlos Fabra va ordir i va utilitzar una àmplia trama econòmica, financera i comptable, explicant per a açò amb l'ajuda directa i habitual de la seua esposa, María Desamparados Fernández, dels seus fills Claudia i Borja, del seu gendre Fernando Castro, i de terceres persones com Alejandro Lorca.

Així mateix, indica que es va fer ús de societats pantalla com CARMACAS SL, ASDECAS SL, SIPCAS SL, i LIRINLOR SL; i que, de manera no habitual, van cooperar Fernando Roig Alfonso i Fernando Roig Negueroles a través de la societat NEROFER SL, societat extingida per absorció per PORTOVAN SL, així com Miguel Pérez Ferrer a través de la societat MIGUMI SL.

El ministeri públic assenyala que l'aparent situació de penúria econòmica en la qual apareix Carlos Fabra és "notablement discorde" amb el maneig de grans quantitats de diners en efectiu que en el període comprès entre 2007 i 2017 consta haver utilitzat per un muntant total de 2.696.994,73 euros i amb la intensa activitat bancària per ell organitzada, amb uns abonaments bancaris bruts en conjunt superiors als 26.000.000 euros que, a través de diverses operatives continuades en el temps, han impedit satisfer el deute pendent d'execució.