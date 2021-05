Quién es Samanta Tina, representante de Letonia en Eurovisión 2021 con 'The moon is rising'

Este mismo jueves 20 de mayo se celebra la segunda semifinal de Eurovisión 2021, una gala en la que muchos de los países se enfrentan por conseguir un pase a la gran final, que tendrá lugar el próximo 22 de mayo. Es el caso de Samanta Tina, representante de Letonia.

Esta participará con la canción The moon is rising: "Esta canción trata sobre mujeres poderosas y admirables, sobre cada una de nosotras. Invito a las mujeres a no tener miedo de nosotras mismas y de ser diferentes. Mi canción anima a las mujeres a hacer una corona con sus propias manos y ser las que gobiernen su vida", dice la artista en declaraciones recogidas por RTVE.

Datos biográficos sobre Samanta Tina

Esta cantante y su pasión por la música vienen de lejos y su carrera profesional está muy vinculada a Eurovisión. De hecho, la primera vez que participó fue en el año 2012, ya que se presentó a la preselección de Letonia, aunque no consiguió el objetivo final.

Después, lo ha intentado en numerosos años: 2013, 2014, 2016 y 2019. Al ver frustrada su participación en el certamen, probó suerte en 2015 y 2017 en la selección nacional de Lituania, pero tampoco lo consiguió.

En el año 2020, la cantante por fin consiguió su objetivo: ser la representante de su país. Sin embargo, el festival se canceló. Por ello, llega este año 2021 con muchas ganas y, por fin, se subirá al escenario de Eurovisión.