La Junta destina 173.000 euros en Moclín a infraestructuras y reparación de daños por la DANA

Barchino ha destacado en una nota que "este Gobierno estuvo al lado del Ayuntamiento, como no puede ser de otra manera, tras las fuertes inundaciones de hace dos años, cuando la Consejería desplegó 10 millones de euros para los municipios afectados por la DANA, de los que casi cuatro millones fueron para poblaciones como las que conforman Pueblos de Moclín".

Ha informado al alcalde de que hasta el próximo 20 de junio está abierto el plazo para solicitar las nuevas ayudas destinadas a los municipios afectados por catástrofes naturales como inundaciones "o los terremotos que tanto han afectado a la provincia de Granada". Unos fondos de hasta 120.000 euros por municipio para restituir equipamientos y servicios públicos que ya han solicitado varias localidades.

Durante su visita, el responsable de Administración Local de la Junta en Granada también ha conocido algunos de los proyectos ejecutados por el Ayuntamiento con cargo al PFEA, "un ejemplo de colaboración entre administraciones ya que estas obras están cofinanciadas por el Estado, la Junta, las Diputaciones provinciales y las administraciones locales".

En el caso de Pueblos de Moclín, entre 2019 y 2020 la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ha aportado 156.741,19 euros "no solo para obras en infraestructuras básicas sino para garantizar los servicios municipales a las personas dependientes". Barchino ha destacado que el Programa de Fomento del Empleo Agrario contribuye a crear empleo y garantiza a los habitantes del medio rural equipamientos y servicios dignos "porque no son andaluces de segunda". Por ello, ha lamentado que recientemente el Gobierno central haya informado de que la asignación al PFEA 2021 no se incrementará en un 15% como se había anunciado inicialmente sino en un 9,5 por ciento de media".

La Consejería que lidera Juan María ya había previsto en sus Presupuestos destinar más de 8,4 millones para los proyectos de los ayuntamientos granadinos "si bien al tener que aportar en la misma proporción todas las administraciones, finalmente serán algo más de 7,9 millones los que asignaremos a la provincia desde la Junta".

En el marco de esta apuesta por estar junto a las administraciones locales cuando lo necesitan, el delegado territorial ha recordado que prácticamente al principio de la pandemia, en abril de 2020, la Consejería arbitró un fondo extraordinario de 10 millones para todos los municipios andaluces de menos de 5.000 habitantes para reforzar las labores de limpieza y desinfección de las calles y edificios públicos así como adquirir material higiénico-sanitario y de protección para la población.

El Ayuntamiento de Pueblos de Moclín fue uno de los beneficiarios de estos fondos extraordinarios, en concreto 25.837 euros. Barchino ha anunciado al alcalde que próximamente la Consejería va a desplegar un nuevo fondo extraordinario frente al covid que "además aumentará hasta los 15 millones para llegar a más entidades locales, en concreto, a todas las que tienen hasta 20.000 habitantes".

A ello se une línea de ayudas ya en marcha, de hasta 30.000 euros para equipamientos e iniciativas que incentiven la economía local, que hasta el 2 de junio pueden solicitar los municipios de menos de 20.000 habitantes, por lo que Barchino ha invitado al alcalde a pedir estas ayudas que "pretenden llegar a los municipios más pequeños ya que, por primera vez, se distribuirán en régimen de concurrencia competitiva teniendo en cuenta criterios relacionados con el riesgo de despoblación, un problema que ocupa y preocupa a este Gobierno desde que llegó, y en especial al vicepresidente Juan Marín, y en el que llevamos dos años trabajando aunque algunos líderes políticos parecen haberse enterado ahora de que existe este reto".