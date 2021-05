Cvirus.- La Comunitat notifica 173 casos i quatre morts, només dos d'ells en l'última setmana

Entre els quatre morts, dos corresponen a l'última setmana, un altre al passat mes de març i l'últim a novembre de 2020. El nombre de defuncions des que va començar la pandèmia ascendeix a 7.415: 803 en la província de Castelló, 2.828 a Alacant i 3.784 a València, segons el recompte de la Conselleria de Sanitat.

Els 173 nous casos, confirmats per PCR o antígens, situen la xifra global de positius en 393.079. Per províncies, 33 a Castelló (40.679 en total), 54 a Alacant (147.307) i 86 a València, (205.091). El nombre total de casos no assignats es manté en 2.

Els hospitals valencians tenen 143 ingressats: 25 en la província de Castelló (2 en UCI); 38 a Alacant (11 en UCI) i 80 en a València (23 en UCI). A pesar de la baixada d'ingressos, hi ha dos persones més en llits de crítics que aquest dimecres.

Des de l'última actualització s'han registrat 152 altes a pacients amb el virus, amb el que ja hi ha 395.684 persones que han superat la malaltia a la Comunitat. Per províncies, les altes es reparteixen entre 41.206 a Castelló, 147.785 a Alacant i 206.636 a València. El total de no assignades ascendeix a 57.

Amb totes aquestes dades, actualment solament hi ha 1.452 casos actius a la Comunitat Valenciana, la qual cosa suposa un 0,36% del total de positius.

Entre els brots registrats, Sanitat informa que solament un és superior als deu casos. Es tracta d'un d'origen d'àmbit educatiu a Elx (Alacant) amb 11 contagiats.

776.287 PERSONES AMB LA PAUTA COMPLETA

Quant a la vacunació, la Comunitat porta administrades un total de 2.383.124 dosi: 276.266 a Castelló, 877.960 a Alacant i 1.228.898 a València.

Fins a 776.287 persones ja han rebut la pauta completa d'immunització (dos dosis per a Pfizer, Moderna i AstraZeneca i la dosi única de Janssen).