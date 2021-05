Hande Erçel, actriz de 'Love is in the air', espera viajar pronto a España y trabajar con Miguel Ángel Silvestre 

Las series turcas han venido pisando fuerte en los últimos años. Uno de los éxitos más recientes es la ficción Love is in the air, que se emite en Telecinco los martes por la noche.

Hande Erçel protagoniza la serie junto a su compañero de reparto Kerem Bürsin. La joven fue Miss Turquía 2012 y es una actriz reconocida en el país, que ahora ha dado el salto al panorama internacional.

En una entrevista para Mediaset, la joven actriz ha hablado sobre el personaje que interpreta en Love is in the air: "Es un personaje muy fuerte que sabe exactamente lo que quiere. Ambas tenemos mucho en común. Y es muy importante ver a mujeres fuertes que luchan por sus sueños en las series de televisión como modelo para la sociedad".

Erçel asegura que el guion de la serie le llegó durante el confinamiento, lo leyó enseguida y estuvo trabajando con un coach de interpretación durante más de dos meses para prepararse el papel. Afirma que ojalá la ficción no terminase nunca y ha confesado cómo son sus días de rodaje: "Lo pasamos muy bien y disfrutamos mucho. Nunca he perdido la motivación. En el set de rodaje siempre estoy animada, llena de energía y feliz".

Para ella ha sido una sorprensa encontrarse con este reconocimiento a nivel internacional. "Enfrentarse a esto es una gran motivación y yo me siento muy agradecida. Además, que Love is in the air haya logrado proyección internacional es el éxito de un gran equipo y me enorgullece formar parte de él", explica.

La joven habla de su compañero de reparto, Kerem Bürsin, con el parece que mantiene una relación sentimental: "Ser compañera de Kerem Bürsin es una de mis mayores oportunidades a nivel profesional. Nunca he dudado mientras interpretaba frente a él, porque es un actor que te hace actuar".

Hande también tiene unas palabras para sus fans españoles. Asegura que "es muy emocionante" recibir los regalos de sus fans españoles y añade: "Tengo muchas ganas de ir a España cuando acabe la pandemia." La actriz comenzó a aprender español hace poco y, aunque aún no se siente segura como para hablarlo con fluidez, no duda en admitir que le encantaría trabajar con Miguel Ángel Silvestre.