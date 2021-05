Un nou cultiu en el Palmar promocionarà l'arròs de denominació d'origen amb diferents activitats

Així s'inclou en el conveni de col·laboració amb el consell regulador que la Junta de Govern aprovarà aquest divendres per a promocionar, dinamitzar, desenvolupar i garantir la sostenibilitat del sector arrosser de la ciutat, segons ha informat el consistori en un comunicat.

El regidor d'Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta, Alejandro Ramon, ha presentat aquest acord que "permetrà fer valdre el cultiu d'aquest cereal que es conrea des de fa molts segles en el Parc de l'Albufera".

En aquest camp de cultius de marjal, de recent adquisició, es conrearà aquest cereal i també, anualment, s'executarà un programa d'activitats divulgatives, científiques i de promoció que es desenvoluparà al voltant de l'esmentat edifici de L'Albufera que està situada en el poble del Palmar", ha concretat el regidor Alejandro Ramon.

Per la seua banda, com a responsable municipal de Salut i Consum, Turisme i Internacionalització, el regidor Emiliano García, ha assenyalat que "València deu gran part de la seua història a aquest cereal, perquè a més de ser la base de la nostra cuina, és l'ingredient estrela d'una institució gastronòmica i turística com és la paella".

Per açò, ha manifestat, "el sector arrosser valencià és un dels més importants i des de l'Ajuntament som conscients de la necessitat de protegir-ho, promocionar-ho i reconéixer el paper que desenvolupa".

El conveni, elaborat en el marc de l'Estratègia Alimentària València 2025, compleix l'objectiu municipal d'impulsar productes provinents de l'agricultura de proximitat i criteris de sostenibilitat ambiental.

El consitori també durà a terme accions per a divulgar les característiques de l'agrosistema arrosser, la cultura gastronòmica i etnològica associada al cultiu, per a reconéixer les seues característiques gastronòmiques, culturals i de desenvolupament de l'economia local.

Així mateix, és objecte d'aquest conveni l'acompanyament al sector en processos de transició agroecológica, mitjançant accions demostratives i de foment, que promoguen pràctiques culturals cada vegada més responsables social i ambientalment, tal com han explicat els regidors Alejandro Ramon i Emiliano García.