Turismo.-Fitur.-TIS vuelve a Fibes del 10 al 12 de noviembre para reactivar el sector con Francia como invitado

"Estamos muy contentos de volver a Sevilla y a Andalucía a ayudar a redefinir el sector turístico. El lema de este año, Restart, the new ways of travel representa el momento de reinicio que estamos viviendo. Nadie imaginó que el mundo se pararía, y ahora debemos ponerlo en marcha con el turismo como sector tractor de crecimiento. Este momento de repensar el sector, y diseñar nuevas estrategias y herramientas que ayuden al sector turístico", ha comentado la directora de TIS-Tourism Innovation Summit, Silvia Avilés, durante su intervención.

El delegado del Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha vuelto a reafirmar el compromiso de la ciudad con la celebración de TIS.

"Sevilla será noticia en noviembre a nivel internacional con la celebración de la segunda edición de un evento tan potente como TIS", y ha continuado diciendo que aspiran a que este "no sea un evento más que provoque solo una confluencia de profesionales en la ciudad. Pretendemos que las grandes e innovadoras empresas que vengan a TIS se implanten también en Sevilla".

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Juan Marín, ha destacado en su intervención el atractivo de Sevilla, como destino turístico y de ocio, poniendo de relieve la importancia de la agenda de actividades de ocio que TIS2021 junto con el Ayuntamiento de la ciudad están planeando.

También ha recordado la labor realizada desde su Consejería junto a la red de cátedras andaluzas, para "trabajar en la sostenibilidad turística, el turismo de interior, turismo inteligente, también el turismo de sol y playa, para construir un turismo competitivo del que también se pueda beneficiar el sector privado, y que se puedan generar sinergias con la colaboración publico privada".

FRANCIA, PAÍS INVITADO

La organización ha dado a conocer este jueves también que la segunda edición de TIS tendrá a Francia como país invitado. Además, se espera reunir en Sevilla a más de 5.000 visitantes de todo el mundo, con especial relevancia de Asia, Estados Unidos y Canadá o Medio Oriente, entre otros, para tratar las cinco grandes claves de la reactivación de la industria.

TIS2021 tendrá un 'showroom' con las tecnologías más vanguardistas como cloud, ciberseguridad, Machine Learning o Inteligencia Artificial, que ayudarán a los profesionales del sector a entender cómo impactan y redefinen el sector, y cuáles son las estrategias de marketing digital y marca más adecuadas y efectivas para definir las campañas que permitan volver a llenar hoteles.

Contará para ello con un congreso en el que participarán casi 400 expertos internacionales, en siete auditorios con más de 100 conferencias, ocho foros verticales y seis agendas dedicadas a perfiles profesionales del sector turístico.

"Esta va a ser una edición única que va a posicionar Andalucía y Sevilla en el mapa mundial de la innovación turística", ha afirmado Edgar Weggelaar, director del congreso.

Bajo el lema 'Restart, the new ways of travel', TIS2021 abordará los actuales retos de la industria turística para iniciar la renovación y reactivación de todo el sector, entre los que ocupa un lugar protagonista la necesaria digitalización del sector.

La transformación digital de las empresas turísticas es una realidad que hay que abordar con urgencia, más en un momento en el que hemos comprobado el profundo impacto que pueden tener en el negocio elementos externos muy difíciles de controlar.

Otras dos grandes claves de la reactivación del turismo mundial serán la recuperación de la confianza del turista y la adopción de modelos de negocio que promuevan un turismo inclusivo y amplíen la oferta a nuevos perfiles.

Además, incluirá también en su programa de contenidos ejemplos de negocios que promueven nuevas formas de viajar, adaptadas a las nuevas tendencias del mercado, y que amplían la oferta para el viajero con experiencias que van desde el turismo gastronómico, Lgtbi+, turismo espacial, turismo por y para mujeres, etc., e incluso el turismo para personas con discapacidad.

2021 es el año en el que la sostenibilidad ha cobrado protagonismo en todos los sectores, y el turístico no se queda atrás. TIS2021 abordará las claves del turismo sostenible, cómo ayuda a respetar y asegurar el bienestar económico y sociocultural de un territorio, al tiempo que sitúa al viajero en el centro de la estrategia y en equilibrio con el entorno.

Todo esto será clave para abordar la reactivación de una industria que ha sido una de las más impactadas por la crisis sanitaria. De hecho, la importancia de una industria tractora para el empleo en España y el mundo como es la turística que en 2019 representaba más del 10% el PIB mundial, determinará el ritmo de la reactivación económica global pasa por el impulso y reactivación de la industria turística.