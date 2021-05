Cvirus.- Fiscalia no s'oposa a autoritzar les noves mesures sol·licitades per la Generalitat

Entre les mesures sol·licitades per a la seua ratificació confirmades per fonts consultades per Europa Press, es troba la de retardar en una hora el començament del toc de queda en l'autonomia que, d'aprovar-ho l'alt tribunal, començarà a partir de les 1.00 hores en lloc de les 0.00 i es perllongarà fins a les 6.00.

La sala contenciosa administrativa deu ara deliberar sobre les peticions del Consell i redactar la resolució.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, va anunciar aquest dimecres la previsió de retardar la vigència del toc de queda durant dos setmanes més i d'eliminar-ho definitivament a principis de juny si es donaven les condicions, prèvia consulta al TSJCV.

A més de retardar l'hora de començament del confinament nocturn a la una de la matinada, entre les mesures que es barrejaven aquest dimecres per la Generalitat també s'apuntava al tancament de l'hoteleria a les 00.30 hores, encara que no estaven tancats els límits horaris.

El president assenyalava que la idea era que hi haguera un itinerari de màxima prudència i d'una obertura progressiva i, a partir d'ací, la intenció és poder retardar l'horari del toc de queda per a permetre posteriorment l'ampliació de l'obertura de l'hoteleria.

El passat 7 de maig la Secció Quarta de la Sala contenciosa administrativa del TSJCV va autoritzar les últimes i encara vigents limitacions a la mobilitat nocturna, a les reunions socials i/o familiars i a l'aforament en els llocs de culte acordades per la Generalitat Valenciana davant la fi de l'estat d'alarma encara que va autoritzar la seua vigència al període comprès entre el 9 i el 24 de maig -no fins al 30 de maig com demanava l'administració-.

El tribunal va acordar que serà l'evolució de la pandèmia i el ritme de la vacunació els que determinen "la necessitat -o no- de la seua pròrroga o l'adopció per l'autoritat competent de mesures de major laxitud en l'afectació a drets fonamentals", va informar aleshores l'alt tribunal valencià.

Les dades d'aquest dimecres de la Conselleria de Sanitat reflectien 138 casos nous de coronavirus en les últimes hores, període de temps en el qual no es va notificar cap defunció, una circumstància que no es produïa des del passat 17 d'agost. La incidència acumulada a la Comunitat ronda els 29 casos per 100.000 habitants a 14 dies.