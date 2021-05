El centro comerial Bahía Sur y la Aepae enseñan este viernes a los jóvenes a cómo actuar en caso de ciberacoso

En horario de 11,00 a 12,00 horas y de 18,00 a 19,00 horas, los talleres, para las que se puede reservar plaza presencial a través de la web del centro comercial, serán emitidas en directo, vía streaming, a través del canal de YouTube del centro comercial Bahía Sur.

Estos talleres se enmarcan en la primera campaña nacional de concienciación sobre el ciberacoso puesta en marcha en un centro comercial y que estará en San Fernando hasta este sábado bajo el nombre de 'Dale #Unfollow al Ciberbullying'. La campaña recorrerá posteriormente el país bajo la guía de tres mensajes claves: "no lo hagas, no lo sigas, no lo compartas".

Durante estos días, el centro comercial Bahía Sur contará con un simulador de móvil a gran formato a través del cual el público que pase por los pasillos del centro comercial Bahía Sur podrá comprobar por sí mismo los distintos mensajes de acoso que se lanzan a diario a través de las distintas redes sociales. "Una herramienta que persigue causar el máximo impacto para concienciar no solo a los jóvenes y sus familias, sino a la ciudadanía en general", ha explicado el gerente del centro comercial Bahía Sur, Pablo Vivancos.

Vivancos ha recordado que "el 60 por ciento de los alumnos víctimas de ciber acoso nunca o casi nunca habla con sus padres sobre lo que hace o le sucede en Internet y el 48 por ciento no recibe consejo alguno sobre su uso".

Por este motivo, "es primordial que todos estemos en alerta sobre los distintos mensajes que se lanzan en las redes y sepamos cómo acceder a ellos y cómo actuar en cada caso", quien ha destacado que "para ayudar a que todos pongamos nuestro granito de arena para atajar este gran problema social", el centro comercial Bahía Sur contará también con distintas charlas de concienciación y talleres guiados por reputados expertos nacionales.

Además de los talleres y herramientas tecnológicas ubicadas en el propio centro comercial Bahia Sur, se llevan a cabo, de forma simultánea, jornadas de formación para alumnos de Secundaria y alumnos de Primaria de los colegios Padre José Casal Carrillo, Los Esteros o CEIP Servando Camúñez.

El gerente de Bahía Sur ha destacado que "los centros comerciales, en general, y el centro comercial Bahía Sur, en particular, conforman unos de los primeros espacios de referencia de los jóvenes que los suelen identificar, por su oferta conjunta de ocio y moda, como lugares de encuentro para compartir con amigos fuera del ámbito escolar", ha concluido Vivancos para explicar el porqué del compromiso de este centro en la puesta en marcha de esta campaña y resaltar su importancia.

Dale #Unfollow al Ciberbullying invita, además, a compartir el filtro #unfollow en las redes sociales para donar por cada descarga un euro a destinar a la lucha contra el bullying.

Los talleres y charlas contarán con todas las medidas de seguridad sanitarias frente al Covid-19 como distancia entre butacas, desinfección y aforo limitado y, por ello, será necesaria la inscripción y reserva de plaza para las charlas formativas a través de