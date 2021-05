Assistit un home després de patir un accident de cotxe i passar la nit a la intempèrie a Xixona

Els fets han tingut lloc a les 9.15 hores, quan s'ha sol·licitat la intervenció del CICU per a assistir a un home que havia sigut trobat per uns veïns de Xixona en la partida Montnegre de Dalt. Segons s'indicava en l'avís, pel que sembla hauria passat la nit a la intempèrie en la zona, després d'eixir-se de la via amb el seu vehicle.

Fins al lloc s'ha desplaçat una unitat SVB, l'equip sanitari de la qual ha assistit a l'home de 78 anys que presentava alteració transitòria de la consciència. Posteriorment, ha sigut traslladat a l'hospital Universitari Sant Joan d'Alacant en l'ambulància de suport vital bàsic.