Remírez dice que trabajan en un decreto del euskera con el mayor consenso y Na+ critica "abandono de funciones"

Remírez ha respondido en el pleno del Parlamento a una pregunta de Navarra Suma sobre las resoluciones del Tribunal Administrativo de Navarra (TAN) que anulan la valoración como mérito del euskera o su exigencia como requisito. Y ha señalado que el Ejecutivo foral "respeta" las decisiones que el TAN adopte en las resoluciones sobre asuntos de competencia local.

Ha señalado, en referencia al decreto foral sobre el uso del euskera en las Administraciones Públicas, que "estamos trabajando en buscar un decreto con el mayor consenso social, sindical y político porque esta cuestión hay que dejarla fuera de la lucha partidista que tanto daño ha traído a Navarra".

La parlamentaria de Navarra Suma Marta Álvarez ha indicado que el TAN ha dictado sendas resoluciones que anulan "la exigencia del euskera como mérito y la exigencia del euskera en los Ayuntamiento de Villava y Huarte, gobernados por EH Bildu, en las plantillas orgánicas de 2020".

"Estas resoluciones aplican la sentencia del TSJN de 2019 anulando parcialmente el decreto del euskera, un decreto que se está haciendo mayor, con casi dos años, y parece que no va con ustedes", ha reprochado Álvarez, quien ha añadido que "no hay un nuevo decreto y mientras, los ayuntamientos que gobiernan EH Bildu y Geroa Bai hacen caso omiso de la sentencia y de las resoluciones del TAN y discrimina a la mayoría de los vecinos que no hablan euskera".

Ha criticado la parlamentaria que el nuevo decreto sobre el euskera en las Administraciones Públicas está "metido en un cajón" del consejero porque "no sabe cómo salir del atolladero". "No tenemos ni siquiera un borrador", ha censurado, para indicar que "si hay un Gobierno poco riguroso es el suyo". "Abandona sus funciones, abocándonos a la inseguridad jurídica", ha afirmado, para pedirle a Remírez que apruebe ya el decreto.

Javier Remírez ha contestado que Navarra Suma "habla de que solo los ayuntamientos de EH Bildu y Geroa Bai promocionan esta cuestión pero busque un ayuntamiento cogobernado por ustedes en la Comarca de Pamplona, en el que de las 30 plazas de la plantilla orgánica 14 tienen mérito de euskera". "Aplican ustedes esa política sectaria, radical y de discriminación, hagan primero lecciones en su casa y después nos vienen aquí a contar", ha pedido.