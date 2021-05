Ivana Icardi se sincera tras su polémica con Adara: "Me quieren hacer sentir culpable de algo que no tiene sentido"

A principios de mayo, Ivana Icardi y Adara Molinero se vieron envueltas en una guerra en redes por un vídeo de la primera en Mtmad hablando de cómo era su relación con Martín, el hijo que tiene la ganadora de GH VIP 7 con Hugo Sierra, actual pareja de la argentina.

"¡Ella no tiene ningún derecho a hablar de mi hijo! Estoy harta de callarme. Está cobrando y hablando de mi hijo", criticó la exazafata llorando. "Está hablando de temas personales que solo nos importan a su padre y a mí, diciendo cómo es la custodia, que por convenio está prohibido".

Rápidamente, la exsuperviviente reculó y eliminó las partes del vídeo en las que hablaba de esos detalles, pero mantuvo las bonitas palabras que le dedicó a Martín.

Lo cierto es que Ivana Icardi, quien está embarazada de Hugo Sierra y próximamente dará a luz a una niña, Georgia, considera que no hizo nada malo con su vídeo, y así lo ha dejado claro en un nuevo capítulo en su canal de Mtmad.

No obstante, la hermana del futbolista Mauro Icardi evitó hablar de Adara, pero sí quiso dirigirse a todos los usuarios que acudieron a criticarla por hablar del hijo de ella.

"Quien me conoció en Supervivientes sabe que soy una persona a la que le encanta hablar las cosas y no dejarme nunca nada para mí. Me quedé muy sorprendida con lo que pasó en el capítulo anterior", ha explicado este jueves en Mtmad. "Ese día me quedó muchísima impotencia con la gente, porque no podía creer los mensajes que me estaban llegando. No puedo creer el odio que hay en las redes".

Adara Molinero piensa tomar acciones legales contra Ivana Icardi. Así lo ha comunicado la influencer a través de Instagram, donde ha estallado contra la argentina por contar detalles "personales" sobre la custodia de Martín, el hijo que la ganadora de GH VIP 7 tiene en común con su expareja, Hugo Sierra. Adara Molinero piensa tomar acciones legales contra Ivana Icardi.

"O yo vivo en una realidad totalmente distinta a la del mundo o el mundo distorsiona la realidad. Porque estoy segura de que no hice nada mal", ha añadido. "Creo que hablar mal de una persona es lo que hace que el tema levante ampollas, pero hablar de mi relación con el hijo de mi pareja, no lo puedo creer".

"'No se habla de los hijos de los otros'. ¿No se habla? Obviamente, no se me ocurriría insultar a un menor ni sacar fotos. Lo hago todo con respeto. Pero que la gente tenga la cabeza podrida de pensar que lo hago con maldad o por joder", se ha quejado. "Lo bonito que es, pienso yo, que la nueva pareja [del padre] quiera a tu hijo. ¿Ustedes han pensado la cantidad de casos de padrastros y madrastras que hacen daño a los niños?".

"¿Por qué me quieren hacer sentir culpable de algo que no tiene sentido?", ha continuado. "Fue brutal, fue patético [...] Me dijeron: 'No hables del hijo de otras personas'. Disculpadme, es el hijo de dos personas, y una persona es mi pareja. Yo a él le pregunté si le molestaba y no hubo problema. Un hijo es de dos personas, recordadlo".

"Cuando Hugo vio el vídeo me dijo 'que rectifiquen lo de cuándo viene y cuándo se va', porque es verdad que fui muy explícita, que empiezo a hablar y no paro", ha asegurado. Y es que esa fue una de las quejas de Adara, que revelara detalles de la custodia.

"Le pregunté si borrábamos el vídeo y me dijo: 'No, el vídeo es muy bonito'", ha añadido. "Entonces, sentí más impotencia porque, si su padre está viendo que es algo tan bonito, ¿cuál es el problema que tiene la gente?".

"Entiendo que haya mucho fanatismo del otro lado, no se pudieron controlar y vinieron así", ha justificado y, después, leyó algunos de los mensajes en los que la llamaban "zorra", "gorda" y le decían que "hablase solo de su barriga".

Después, Ivana Icardi se puso en la situación de que se divorciara y su hija tuviera que estar con la pareja de su padre: "Lo único que quisiera yo es que esta persona amara a mi hija, la quisiera y la tratara bien, y estuviera lo mejor posible. Me daría igual el tema de si habla o no habla. A mí me molestaría mucho si le hicieran daño".

"Lo más inteligente en estos casos es llevarme bien, es la persona que va a estar con mi hija y, si viniera y está contenta con ella y la quiere y le da cariño, ¿qué voy a hacer yo?", se ha preguntado la argentina. "En el momento en el que dos personas se separan, si me pasara a mí, lo único que querría es que ese niño estuviera feliz".

"La gente ve siempre pelusilla y mierdecilla donde no la hay. Vivid un poco más felices y os daréis cuenta de que no todo el mundo está buscando roña. No me interesa", ha declarado. "Las cosas bonitas que me pasan, a mí y a mi pareja, no tengo por qué callármelas. Y tampoco me siento culpable de haber hecho nada, nada malo".

"Quiero estar tranquila y feliz, que mi hija se lo merece, porque he vivido un embarazo supertranquilo y no lo vamos a estropear con esto", ha comentado entre lágrimas. "El mundo es más sencillo de lo que la gente cree. No te gusto, pues no me sigas. Déjame en paz, déjame vivir".