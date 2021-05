Delegació del Govern sanciona amb 601 euros una dona que va denunciar un acte d'España 2000 a València

La dona, ha indicat l'organització, va recriminar al grup d'ultradreta que incitara a l'odi contra les persones musulmanes i Delegació de Govern ha entès que es tracta d'una greu pertorbació de l'ordre públic i alteració de la pau pública.

La sancionada va mostrar la seua indignació per la concentració i va demanar a la Policia que impedira l'acte "xenòfob i racista", no obstant açò els agents no van actuar en considerar que era una activitat lícita. Els policies sí van denunciar la dona per pertorbar l'ordre públic en "una reunió pacífica de persones increpant frases com: 'Doneu fàstic' i 'racistes'".

En concret, segons els policies, ella els va dir: "Sou uns racistes, teniu l'obligació de parlar en valencià. Fora de València, ací no us volem, sou fem de l'estat opressor". Ella ha al·legat contra aquesta multa negant "rotundament" que diguera eixes frases, que són una "clara invenció" emparada en "el principi -no omnipotent- de presumpció de veracitat de tot agent d'autoritat".

En les seues al·legacions, argumenta que va exercir el seu dret a la llibertat d'expressió enfront d'un "acte injust" d'"atac explícit a una religió minoritària i protegida en el nostre Estat de Dret". I rebutja que "mentre mitjançant megàfons es llançaven missatges d'odi", la seua actitud alterara la pau pública, ja que només estava ella acompanyada de la seua filla i l'única cosa que va fer va ser "realitzar tasques de pedagogia als transeünts alhora que indicava el caire xenòfob de la concentració".

També nega que provocara "cap pertorbació" perquè l'acte es va desenvolupar sense cap canvi i no va causar "perjuí algun als congregats". La denunciada creu que la sanció és conseqüència de "l'arbitrarietat d'un agent d'autoritat".

EN ELS JUTJATS

Aquest cas, el de la concentració d'España 2000, es va investigar per part de la Fiscalia per un presumpte delicte d'odi, el jutjat va sobreseure i actualment s'està pendent del recurs presentat pel ministeri públic.

El vídeo de l'acte que España 2000 va difondre massivament, apunta València Acull, mostra els ultradretans fent una paròdia en la qual s'alterna un grup de xiques jóvens botant a la corda mentre sona música del folklore valencià amb un altre grup de suposades dones cobertes amb el que ells cridaven burkas fent el mateix amb fons de música àrab.

En diversos moments de la concentració, se sent la veu en off de qui estava transmetent i el líder d'España 2000, José Luis Roberto, llançant soflamas i cridant a "lluitar contra la invasió" dels immigrants musulmans que "suposen un perill", "una pèrdua de la nostra identitat i de la nostra seguretat", "que semblen soldats".

I remarcant en repetides ocasions que l'"Islam és incompatible amb la democràcia", "d'ací a 30 anys hi haurà una societat islàmica en contra dels nostres principis i de la nostra societat", s'assenyalava.