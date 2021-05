València iniciarà la temporada de platges el pròxim 1 de juny

L'horari de salvament i socorrisme en les platges del nord serà de 10.00 a 20.00 hores, amb un servici mínim de vigilància de 9.00 a 10.00, mentre que en les del sud serà de 10.30 a 19.00 hores, amb servici mínim de vigilància de 10.00 a 10.30 i de 19.00 a 19.30.En la platja de la Devesa l'horari serà d'11.00 a 18.00 hores.

Així ho ha anunciat el regidor de Platges, Qualitat Acústica i de l'Aire, Giuseppe Grezzi, que ha subratllat que es proposa a la Junta de Govern Local adjudicar a Creu Roja Espanyola el contracte per un import de 2.710.000 euros, IVA inclòs (quasi un 11 per cent inferior al preu de licitació), per dos anys.

Aquest contracte suposa una ampliació dels horaris i de la temporada de bany pel que fa a anteriors. "L'any passat, amb motiu de la pandèmia, es va aprovar aquest horari i aquesta durada de la temporada i ara ho consolidem a través de l'adjudicació del present contracte que tindrà una durada biennal amb possibilitat de pròrroga tres anys més", ha assenyalat el regidor.

Segons Grezzi, des de l'Ajuntament "estem segurs que aquest 2021, amb la col·laboració de tots els servicis implicats, València oferirà a les seues veïnes, veïns i visitants una temporada de platja tan segura i agradable com la qual vam gaudir el passat 2020".

Pel que fa als punts accessibles, que també seran gestionats per la mateixa empresa, les dates seran del 15 de juny al 15 de setembre en la platja del Cabanyal, de el 1 de juliol al 15 de setembre en la Malva-rosa i de el 1 de juliol al 31 d'agost en la de Pinedo.

Quant a la dotació de mitjans per platges en La Malva-rosa hi haurà dos torres de vigilància, una posta sanitària, una ambulància SVB, una moto aquàtica, una caseta punt accessible i com a mitjans humans, quatre socorristes aquàtics, un socorrista de posta sanitària, dos TES, un patró d'embarcació, un cap de platja (zona Malva-rosa i Cabanyal), quatre auxiliars de bany adaptat.

En El Cabanyal, tres torres de vigilància, tres postes sanitàries, una ambulància SVA, una moto aquàtica, una caseta punt accessible, sis socorristes aquàtics, tres de posta sanitària, un TES, un metge, un infermer/a, un patró d'embarcació i cinc auxiliars de bany adaptat.

En Pinedo, dos torres de vigilància, dos postes sanitàries, una moto aquàtica (l'ambulància i la moto donen cobertura a la platja de Pinedo i Arbre del Gos), una caseta punt accessible, quatre socorristes aquàtics, dos de posta sanitària, un patró d'embarcació, un cap de platja (zona Pinedo i Arbre del Gos) i tres auxiliars bany adaptat.

En Arbre de Gos, tres torres de vigilància, dos postes sanitàries, una ambulància SVA (l'ambulància i la moto donen cobertura a la platja de Pinedo i Arbre del Gos), sis socorristes aquàtics, dos de posta sanitària, un TES, un metge, un infermer/a.

En El Saler, tres torres de vigilància, tres postes sanitàries, una ambulància SVA, una moto aquàtica (l'ambulància i la moto donen cobertura a les platges del Saler, la Garrofera i la Devesa), sis socorristes aquàtics, tres de posta sanitària, un TES, un metge, un infermer/a, un patró d'embarcació i un cap de platja (zona el Saler, la Garrofera i la Devesa).

En la Garrofera hi haurà dos torres de vigilància, una posta sanitària, una ambulància SVB, una embarcació nivell C (l'ambulància i la moto donen cobertura a les platges del Saler, la Garrofera i la Devesa), quatre socorristes aquàtics, un de posta sanitària, dos TES i un patró d'embarcació.

En La Devesa, dos torres de vigilància, una posta sanitària i cuato socorristes aquàtics; en El Perellonet, cinc torres de vigilància, tres postes sanitàries, una ambulància SVB i una altra SVA, una embarcació nivell C i una moto aquàtica, 10 socorristes aquàtics, tres de lloc sanitari, tres TES, un metge, un infermer/a, dos patrons d'embarcació i un cap de platja.