Montero espera avançar en el nou sistema de finançament autonòmic "en un termini de temps curt"

"Seguirem treballant en el finançament, però mentrestant seguirem aportant recursos a les CCAA de forma incondicionada perquè puguen atendre totes les decisions extraordinàries", ha declarat abans de la clausura del 43 Congrés d'UGT a València.

Montero ha reiterat que la Comunitat Valenciana és la regió pitjor tractada en l'actual sistema de finançament -"ho diuen tots els informes"-, un model que al seu juí llança diferències injustificables entre les comunitats amb millor i pitjor finançament per càpita. "És un element a corregir", ha constatat.

Per a açò, Hisenda preveu començar a treballar "en els pròxims mesos" en les variables de població ajustada que defineixen la distribució de recursos, com la insularitat, la població major de 65 anys o la població infantil.

La ministra portaveu, al marge del model de finançament, ha destacat els fons aportats pel Govern a les CCAA durant la crisi, "una perspectiva radicalment diferent". Ha recordat que la Comunitat va rebre en 2020 2.427 milions extra en transferències de l'Estat a través de les entrega a compte, el fons Covid i els socials extraordinaris.

Sense eixos recursos addicionals, els ingressos de la Comunitat Valenciana haurien caigut un 2,45% l'any passat en lloc d'augmentar un 11,2%, precisen des d'Hisenda.

Per a Montero, aquestes xifres demostren que el Govern s'ha preocupat "i molt" perquè les comunitats no tenen problemes de tensió financera i puguen proveir servicis com la sanitat i l'educació. "Seguirem treballant en eixa direcció", ha promès.