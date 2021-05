La Diputació de València premia l'ús del valencià en el comerç local en 15 pobles

En total, quinze ajuntaments reben subvencions en 2021 per a la creació dels premis a l'ús del valencià en el comerç: Silla, Corbera, Quart de Poblet, Algemesí, Alzira, Burjassot, Xàtiva, Canet d'en Berenger, Alboraia, Massamagrell, Catadau, Montserrat, Carlet, l'Olleria i el Palomar.

La diputada de Normalització Lingüística, Dolors Gimeno, explica que "es tracta de reconéixer l'ús del valencià per part de les persones comerciants en els seus establiments, per a ajudar el sector i animar a l'ús de la nostra llengua".

L'import de la subvenció, estipulada en un màxim de 3.200 euros, està destinada a guardonar la utilització del valencià en la retolació, la senyalització interna, la documentació administrativa, el marxandatge i l'ús del valencià en les xarxes socials.

Els ajuntaments podran organitzar els premis d'acord amb la seua realitat socioeconòmica, però hauran de considerar, com a mínim, una d'aquestes modalitats: el premi al comerç local per l'ús del valencià en la retolació i en el material imprès (factures, albarans, borses, dissenys...) o el premi al comerç local per l'ús del valencià aplicat a les noves tecnologies (pàgines web, xarxes socials, programari de gestió, adaptació en noves tecnologies...).