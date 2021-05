Puig es reunirà dilluns amb l'ambaixador del Regne Unit per a buscar un acord que permeta que vinguen els turistes

Puig, en la sessió de control a Les Corts, ha destacat que amb aquesta reunió, que se celebrarà en l'Ambaixada del Regne Unit a Madrid, la Generalitat vol que "ens valore com a regió, enfront de la decisió del govern britànic de considerar a Espanya com un territori únic amb una incidència mitjana de la pandèmia que és molt superior a la valenciana".

Així mateix, Puig ha destacat el turisme "necessita" per a la seua reactivació del Certificat Digital Verd, una iniciativa de la Unió Europea que acreditarà que qualsevol persona que ha sigut vacunada s'ha fet una prova o haja passat la malaltia puga circular per tots els països d'Europa sense restriccions, com les quarantenes o noves proves.

Precisament, Puig assistirà demà en Fitur a un acte de presentació d'aquest Certificat Digital Verd i traslladarà la capacitat de la Comunitat Valenciana per a començar a emetre aquests certificats amb la finalitat que els valencians puguen eixir a viatjar sense obstacles després de quasi any i mig, segons han assenyalat fonts de la Generalitat.