Día Internacional del Té: ¿el rooibos también recibe la denominación de té?

El rooibos es el nombre que se le da a la planta de origen sudafricano Aspalathus linearis, muy conocida por todas las propiedades que tienen sus hojas y que hacen que se utilice tanto para infusiones como para el conocido como "té rooibos".

Sin embargo, esta bebida de color rojo no es un té como tal, ya que no proviene de la planta del té. La planta del té es la Camellia sinensis, a partir de la que se elaboran el té verde, el té negro o el Pu-erh o rojo, entre otros. Precisamente, no hay que confundir el rooibos con el té Pu-erh, ya que el rooibos también es conocido como té rojo sudafricano, aunque no viene de la planta del té.

Por tanto, el rooibos, al no venir de esa planta, no puede considerarse un té como tal, sino que debería denominarse infusión de rooibos. De hecho, es una opción perfecta para las personas a las que les guste el té, pero no quieran tomarlo porque contienen teína.

Así, las personas que deban evitar la teína, es decir, la cafeína que contiene el té, pueden optar por tomar una taza de rooibos, ya que las hojas de esta planta no contienen ninguna sustancia excitante, según indican desde TeaShop.

Propiedades y beneficios del rooibos

Además de la ausencia de teína, el rooibos tiene otras muchas propiedades que consiguen múltiples beneficios para la salud del organismo, sobre todo, en cuanto a su contenido en antioxidantes.

Al ser rico en antioxidantes, el rooibos es un perfecto aliado para impedir el envejecimiento celular, además de beneficiar al sistema nervioso e inmunitario, entre otras muchas funcionalidades.

Además de esto, también destaca por su contenido en diferentes minerales, necesarios para el correcto funcionamiento del organismo, como el hierro, magnesio, zinc o, entre otros. Igualmente, su composición contiene vitaminas A, C, E.

Así, entre los beneficios destaca la prevención de los signos de la edad y de otros problemas de la piel, tiene efecto antioxidante, no contiene cafeína, alivia algunos problemas digestivos y funciona como un antihistamínico y un antiviral natural, entre otras cosas.