El PP critica "el asalto a los derechos de participación de los logroñeses" por parte del alcalde en 'Calles Abiertas'

Ángel Sáinz ha realizado estas declaraciones junto al también edil, Antonio Ruiz, en la confluencia de las calles Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil y Gran Vía, donde también se están realizando obras y en donde han reseñado que "lo único que han podido decidir los vecinos ha sido el cambio de ubicación de unos contenedores".

Sáinz ha calificado las decisiones del concejal, Jaime Caballero, como "desastres" porque, además, "en Logroño tenemos instrumentos y órganos de participación descentralizadas como pueden ser el Consejo Social o la Junta de Distritos, entre otros, en los que se puede debatir pero no las usan".

"El Consejo Social de la Ciudad, por poner un ejemplo, tiene como función conocer los proyectos estratégicos de la ciudad, como sucede con Calles Abiertas, pero se han negado a debatirlo", ha criticado Sáinz.

Lo mismo ocurre, ha proseguido, con las Juntas de Distrito. En este sentido, ha indicado, "en la última sesión de marzo, las juntas de oeste y centro solicitaron una celebración conjunta en la que compareciera el concejal y explicara el alcance de las remodelación del eje ciclista del Espolón al Cubo y calle Murrieta y se generara un debate pero ni siquiera les han dado respuesta".

También se encuentra la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones en donde se pidió su "inmediata puesta en macha" para reconocer estos asuntos pero "parece que no cumplen el reglamento de participación y vemos cómo la ordenanza de transparencia y de buen gobierno se la saltan continuamente", ha criticado.

Sáinz Yanguela ha explicado que, además, "asociaciones, entidades y colectivos nos manifiestan su desagrado con la situación que viven porque solo reciben información 'a posteriori'. No pueden participar ni informar a sus propios vecinos".

Por todo ello, el PP cree que la manera de actuar del equipo de Gobierno municipal es "autoritaria".

Además, lamentan, "en Logroño ya estaba consolidada una manera de hacer política y en construir un proyecto de ciudad que se pudiera debatir y mejorar pero parece que todos estos órganos molestan al Gobierno porque pueden introducir voces discordantes con la política autoritaria que quieren imponer".

Sáinz ha reconocido, además, que toda esta situación "genera mucho daño a ciertos sectores, como los comerciantes del centro de ciudad y, ante todo ello solicitan que "el equipo de Gobierno municipal fomente la escucha activa porque Logroño lo hacemos entre todos".

También piden a Hermoso de Mendoza que "deje de una vez de obviar las opiniones de los vecinos que son los verdaderos protagonistas de la vida ciudadana y ahora los sufridores de estas decisiones".

WEB CALLES ABIERTAS

Por su parte, el concejal, Antonio Ruiz, ha reiterado las palabras de Sáinz Yangüela criticando "la falta de participación y la imposición del equipo del alcalde".

En concreto se ha referido a la web de Calles Abiertas en las que "supuestamente dan salida o cauce a la participación ciudadana pero que no carece de garantías".

"Si nos acercamos al espacio web en el apartado de participación solo hace referencia a un 'hastag' y fuera de ello, si entramos en cada una de las acciones concretas e intervenciones, sí que encontramos que se hace referencia a un correo electrónico para enviar alegaciones o sugerencias. También es curioso que en todo ello aparezca un vídeo donde se pretende ampliar la información pero el video enlaza con una cuenta de Twitter de un particular, algo alejado del respeto institucional".

"Con este armazón de supuesta participación, en las últimas comisiones informativas hemos preguntado por el proceder de las alegaciones y descubrimos que el proceso carece de garantías. No existe trazabilidad de las alegaciones, no sabemos si el equipo de Gobierno trata unas sí y otras no o el nivel de respuesta".

Ante todo ello, finalizan, "no entendemos que se incentive a la participación y luego no se haga, la gente tiene la sensación de que habla con la 'nada' y se genera un desincentivo mayor".