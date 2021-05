Convocat el XXII Premi Bernat Capó d'Investigació per a difondre la cultura popular valenciana

Podran optar totes les persones majors d'edat que ho desitgen i que presenten treballs d'investigació inèdits de divulgació de la cultura popular valenciana en valencià o castellà.

Els originals -inèdits i no premiats anteriorment- deuran fer referència en qualsevol camp de la cultura popular valenciana, tant material com immaterial. Es valoraran especialment aquells treballs que facen referència a la cultura material. Així mateix, podran desenvolupar un tema únic o diversos temes relacionats, però no podran ser recopilacions d'articles.

El premi va ser instaurat en 1999 per la Mancomunitat Cultural de la Marina Alta, l'Ajuntament de Dénia, Edicions del Bullent i la Diputació de València i actualment és organitzat per L'ETNO.

Durant 20 anys s'han guardonat treballs que han comprès "quasi tots els aspectes de la nostra cultura tradicional". Des del primer reconeixement atorgat a Joan Pellicer pel seu 'CostumariBotànic' (1999), el premi ha considerat propostes relacionades amb l'imaginari valencià de llegendes i contes, els jocs tradicionals, les manifestacions festives, la recopilació de romanços i cançons o fenòmens socials concrets, com per exemple l'emigració o el treball femení.

Des de l'organització destaquen que "tots són llibres que han tingut molt bona acollida entre els lectors" i, en alguns casos, com el vinté premi, 'Gat vell. Dites marineres', de Francesc Xavier Llorca, es va reeditar en pocs mesos amb més de mil llibres venuts.

I l'últim, 'Animetes santes', de Josep Lluís Santonja, que ha vist la llum recentment, ja s'ha col·locat entre els més venuts en la Plaça del Llibre d'Alacant.

Amb el premi es vol retre a més homenatge a Bernat Capó, nascut a Benissa, intel·lectual que va desenvolupar la seua tasca com a periodista en diferents mitjans de comunicació (Saò, El Temps, Mediterráneo, Levante) i que va engegar projectes de comunicació amb clara vocació valenciana com ara Diario de Valencia o Noticies al Día.