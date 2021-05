Arrancan los sondeos geotécnicos para la ampliación del metro de Málaga al Hospital Civil

El avance en los trabajos de consultoría permitirá que en julio se complete el anteproyecto y se pueda iniciar el trámite de información pública, ha detallado la consejera.

Carazo ha asegurado que es "un día importante" para la ciudad de Málaga: "No solo continúan con paso firme las obras de construcción de las líneas 1 y 2 del metro, sino que, además, este gobierno se comprometió a licitar el proyecto constructivo para ampliar el metro de Málaga soterrado cien por ciento hasta el Hospital Civil y el futuro tercer hospital".

Así, ha subrayado que "el Gobierno de Juanma Moreno está haciendo sus deberes, estamos impulsando la ampliación del metro de Málaga y por eso pedimos que el Gobierno de España se comprometa también con los malagueños y destine fondos europeos a este proyecto, los Next Generation son una oportunidad para ello".

Sin embargo, ha continuado, "lo que nos ha trasladado el Ministerio es que las 17 comunidades autónomas sólo vamos a gestionar 1.010 millones para infraestructuras del transporte, una cantidad ridícula", ha criticado la consejera, "ya que por población nos corresponderían sólo 180 millones".

Ha incidido, no obstante, sobre la financiación en que "parto de que tendría que contar con esos fondos Next Generation", no obstante, ha dicho que hay otras fórmulas para poder financiar el proyecto, aludiendo, entre otros, a que al igual que en la línea 1 se pueda contar con el BEI, que "podría ser también otra herramienta financiera para poder afrontar la línea 2".

Eso sí, ha vuelto a incidir en que "estamos en un momento histórico y crucial en la que nuestro país, con motivo de la pandemia, va a recibir fondos europeos", ha dicho, entendiendo, asimismo, que el proyecto del metro de Málaga "podría ser un proyecto estratégico también del Estado como lo es de la Junta y lo estamos demostrando".

El proyecto de construcción de la infraestructura y urbanización de la prolongación de la línea 2 del suburbano malagueño hasta el Hospital Civil fue contratado por la Agencia de Obra Pública el pasado 24 de febrero a la UTE consultora EIS/TPF Getinsa por 1,37 millones de euros con un plazo de ejecución de 18 meses.

"Aunque los trabajos del consultor se iniciaron el 7 de marzo, nuestro objetivo es disponer del documento en julio, es decir, en cinco meses, para avanzar así en la tramitación", ha indicado Carazo.Los 12 meses posteriores se emplearán en la redacción del proyecto constructivo en paralelo a la tramitación para la obtención de la autorización ambiental unificada.

"El Gobierno andaluz prosigue así la hoja de ruta para culminar la red del suburbano, como pusimos de manifiesto con el acuerdo institucional alcanzado entre el presidente de la Junta y el alcalde de Málaga, en la que se optó por una solución cien por cien soterrada de la ampliación hasta el Hospital Civil, que constituye una propuesta más sensata y equilibrada", ha apostillado.

También para el avance en esta actuación fue imprescindible la tramitación y formalización de la modificación del contrato de concesión con metro de Málaga, el pasado 22 de octubre.

El proyecto consta de 1,8 kilómetros de longitud, tres estaciones y conectará la estación de Guadalmedina con el Hospital Civil, dando cobertura también al hospital Materno y al futuro tercer complejo sanitario de Málaga. Asimismo, prestará servicio al cuarto distrito más poblado de Málaga, que es el de Bailén-Miraflores, con 60.000 habitantes. Los tres primeros distritos por volumen de habitantes, es decir, Carretera de Cádiz, Cruz de Humilladero y Distrito Centro también cuenta con la cobertura del suburbano.

Con esta prolongación, el metro de Málaga se convertirá en un sistema de transportes que abarcará a los principales centros sanitarios de la ciudad, ya que las Líneas 1 y 2 en servicio hasta el Perchel ya discurren en el radio de influencia del Hospital Clínico (parada del El Clínico), Hospital Carlos Haya (estación de Carranque) y del Hospital QuirónSalud (estación Palacio de Deportes).

Desde el inicio de la redacción del proyecto se han efectuado los trabajos de propuestas y definición del trazado; coordinación con otros organismos y compañías de servicios, elaboración de plantas y perfiles geotécnicos, inventario de zonas verdes, análisis de demanda y, desde hoy, se da un paso más con el desarrollo de la campaña geotécnica mediante la realización de sondeos, que han comenzado en la avenida Arroyo de Los Ángeles, junto a la mediana del paso de peatones del acceso principal del Materno-Infantil.

CATENARIAS EN LA ESTACIÓN GUADALMEDINA

Por otro lado, Carazo se ha dirigido posteriormente a la estación de Guadalmedina para supervisar los avances en los trabajos de ejecución de la catenaria, que se iniciaron el pasado 30 de abril en el marco del contrato de instalaciones y arquitectura de estaciones. Los trabajos actuales, consistentes en la colocación de los soportes de fijación de la catenaria, tipo rígida, ya se han desplegado en el andén -1 de esta estación y en el andén único de la estación Atarazanas, y proseguirán ahora en el túnel entre ambas estaciones.

"Continuamos sin dilación con nuestro programa de trabajo de cara a la puesta en servicio de los dos tramos que discurren por el centro histórico", ha manifestado la consejera. El pasado fin de semana, se culminó la conexión completa de ambos túneles, separados por el río Guadalmedina, con el cale de la pantalla que separaba a ambos tramos de túnel, pero ya en el nivel inferior por el que circularán los trenes.

Cuestionada, por otro lado, por si cree que antes de que finalice la legislatura el metro llegará al centro de la ciudad, la consejera ha insistido en ir "dando pasos y firmes". "Hasta ahora no he anunciado esa fecha porque no quiero frustrar expectativas, pero vamos cumpliendo el cronograma y lo estamos demostrando".

"No quiero ser la consejera del 11 del 11 de 2011 y acordarnos tantos años después los demás, prefiero guardar esa fecha para cuando planteemos la llegada, porque será un día histórico y determinante para la ciudad", ha concluido.

La consejera ha estado acompañada durante ambas visitas por el viceconsejero de Fomento, Mario Muñoz-Atanet; la delegada del Gobierno de la Junta en Málaga, Patricia Navarro; la delegada territorial de Fomento en Málaga, Carmen Casero; el director gerente de la Agencia de Obra Pública, Julio J. Caballero; y el concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga, José del Río.