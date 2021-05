Puig reivindica "la solidaritat" de poble valencià amb els xiquets de Ceuta i recrimina a Vox: "No tenen sentiments"

Puig ha replicat així a la síndica de Vox, Ana Vega, que ha criticat "l'efecte crida" que considera que va realitzar ahir la vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, en oferir a l'Executiu central la Comunitat per a acollir aquests menors arran de la crisi migratòria i ha sostingut que "on millor estan és en el seu país amb les seues famílies".

En eixe sentit, Puig li ha contestat: "No aconseguisc comprendre quins sentiments tenen vostés, veient imatges de xiquets". Així mateix, ha lamentat que Vox critique el Consell per "dir simplement que si és necessari, està disposat a acollir eixos menors". "L'atribut fonamental que té la societat valenciana és la solidaritat", ha afirmat.

Puig ha recalcat que "no parlem de cap invasió de xiquets", com ha assenyalat la portaveu de Vox, sinó "d'un sentiment humanitari fonamental per a la immensa majoria de la societat valenciana".

Per la seua banda, Oltra ha explicat que l'oferta atén a la demanda d'"ajuda" del Govern de Ceuta per a "acollir xiquets que a hores d'ara estan en el sistema de protecció i que acaben d'arribar", perquè es puga fer seguiment de la seua història i comprovar si tenen família per a retornar-los a ella. "Això és el que fa un país decent", ha recalcat en diverses ocasions.

En aquesta línia, ha subratllat que "sempre que un govern autonòmic, amb independència de qui governe" ens demane ajuda, la tindrà. "Només es fa un Estat decent des de la base de col·laboració institucional, és el que fem i seguirem fent per una qüestió humanitària i de col·laboració institucional amb el Govern espanyol", ha compromès.