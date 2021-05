AMP.- Cvirus.- Puig anuncia que la vacunació dels majors de 30 anys començarà al juliol

Així ho ha indicat el cap de l'executiu valencià en la seua resposta a la síndica del PP, Eva Ortiz, durant la sessió de control a Les Corts.

Puig ha recordat que s'ha finalitzat la vacunació de totes les persones majors de 80 anys, el 65% del grup de 70 anys també té la pauta completa i la setmana que ve s'acabarà d'administrar almenys la primera dosi a tots els majors de 60 anys, mentre que aquesta setmana s'ha començat amb els de 50 anys, que acabarà el 15 de juny i l'endemà passat s'iniciarà amb els 40 anys.

"Ha sigut un any terrible, el més dur de les nostres vides, però ara, gràcies a l'esforç col·lectiu de tota la societat, ja estem en una obertura progressiva i no hi haurà marxa arrere per la vacunació", ha garantit.

En eixe sentit, ha defès l'estratègia duta a terme pel Consell contra la pandèmia: prevenció mitjançant mesures de restricció, seguiment dels casos pels rastrejadors i la vacunació, que ja ha aconseguit "una velocitat de creuer que permetrà assegurar la protecció de la població en els pròxims mesos".

Sobre aquest tema, ha destacat que "l'ofensiva" contra el coronavirus ha permès que la Comunitat Valenciana siga "el territori espanyol i europeu amb menys Incidència Acumulada amb 29,3 casos per cada 100.000 habitants.