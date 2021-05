Les Corts tornen a rebutjar una comissió d'investigació sobre la sentència d'abusos de l'ex-marit d'Oltra

La portaveu adjunta del PP, Elena Bastidas, ha proposat crear aquesta comissió i ha criticat Oltra per tindre "molts fronts oberts" i no haver oferit, al seu juí, "cap resposta o respostes insuficients", per la qual cosa ha demanat de nou crear aquest organisme per a "trobar la veritat i depurar responsabilitats".

Bastidas ha instat a investigar per a conéixer "la veritat de Maite -la víctima d'aquest cas- i de tants xiquets de centres de menors". També ha demanat que la comissió genere "les recomanacions oportunes per a evitar en el futur actuacions similars". "Amb el seu suport o sense ell, arribarem fins a la veritat", ha agregat.

Vox ha recolzat la creació d'aquesta comissió, sobre un cas que ha considerat d'"extrema gravetat". "Són hipòcrites", ha etzibat Ana Vega al Botànic, i els ha acusat d'aplicar "corró pur i dur" perquè "es neguen a investigar". "Dubte que els seus votants estiguen d'acord amb no investigar", ha agregat.

Ciutadans també ha recolzat la creació. Mamen Peris ha assenyalat que hi ha hagut "errors amb Maite" i que cal corregir-los. També li ha preguntat "quan ha demanat perdó la Conselleria a la víctima".

BOTÀNIC EN CONTRA

Des de Compromís, Carles Esteve ha assenyalat que és la "quarta vegada" que es debat aquest tema en aquesta legislatura, i ha acusat Bastidas que "no vé a debatre" perquè "ací vé a tot menys a escoltar". "No li importen els xiquets ni les xiquetes", li ha etzibat.

A més, ha agregat: "No hi ha res més que investigar. Açò no s'estira més, per molt que vostés vullguen", i li ha retret a Bastidas que no fera "ni una sola pregunta" a Oltra en la seua compareixença, i li ha criticat per no estar "ni un minut" estudiant la documentació.

Per la seua banda, Manolo Mata (PSPV-PSOE) ha recriminat a l'oposició: "Quines comissions han demanat perquè s'investigue a una residència de majors on es viola a una senyora amb Alzheimer?". També els ha enlletgit que "el que estan fent és molt miserable", i li ha retret a Bastidas que ha mentit "de manera bergant i injusta". "Solament els interessa destruir a Mónica Oltra", els ha retret.

"Mai vaig pensar que arribaríem a debatre en aquests termes després que la vicepresidenta es despullara l'ànima jurídica i personal no una, sinó mil vegades", li ha assenyalat. Així, ha agregat que "hi ha una víctima que ha de ser acaronada, reparada, acompanyada i protegida" i els ha preguntat: "Quina necessitat té Maite de passar un calvari de comissió judicial en què s'exhibisquen informes que diuen que no és creïble?".

Irene Gómez (Unides Podem) ha assegurat que "no existeix cap investigació contra la vicepresidenta ni contra la Conselleria d'Igualtat" pel que "no té cap sentit" aquesta comissió "com vosté (Bastidas) diu, de la veritat".