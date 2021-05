Puigdemont, Ponsatí y Comín recurren ante el Tribunal de la UE el levantamiento de su inmunidad parlamentaria

Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí siguen abriendo frentes con la justicia a cuenta del procés y han recurrido ante Tribunal General de la UE el levantamiento de su inmunidad como eurodiputados, que se aprobó el pasado 9 de marzo. Justo este jueves acaba el plazo para presentar el recurso.

En su momento, la Eurocámara concluyó que los hechos por los que les reclama la Justicia española no tienen relación alguna con su actividad parlamentaria y que, además, ocurrieron con anterioridad a la obtención de sus escaños en el Parlamento Europeo, que se produjo después de las elecciones de 2019. En todo caso, el recurso que ahora presentan no afectan a la situación de su inmunidad, que sigue suspendida.

La pérdida de la inmunidad, en todo caso, no supuso que perdieran su condición de eurodiputados, pero ha vuelto a poner sobre la mesa el tema de la euroorden. El juez Pablo Llarena ya ha remitido una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que se pronuncie sobre el alcance de las posibilidades de emisión de una Orden de Detención Europea (antigua euroorden). En base a esas respuestas, decidirá si emite o no la euroorden contra los implicados. Lo que pretende el magistrado es que la entrega recaiga sobre el TJUE, y no exclusivamente sobre la justicia belga.

El asunto quedaría entre la justicia española y la belga, que tendría que decidir sobre la entrega del expresidente catalán. Eso sí, los precedentes no son optimistas para España, pues ya denegó la extradición de Lluís Puig hace solo unos meses.

Entre los 59 eurodiputados españoles, votaron a favor del suplicatorio solicitado por la justicia española los diputados del PSOE (21), PP (13), Ciudadanos (7) y Vox (4), además del eurodiputado liberal Javier Nart, que suman un total de 46 miembros.

El proceso

El Supremo remitió formalmente los tres suplicatorios al Parlamento Europeo en enero de 2020 pero la parálisis forzada por la pandemia de coronavirus bloqueó su tramitación hasta el pasado noviembre, cuando se reactivaron con el aval de los servicios legales de la Eurocámara para celebrar por vía telemática las sesiones confidenciales sobre casos de inmunidad.

En su defensa, los tres eurodiputados de JxCAT argumentaron durante el proceso que el Tribunal Supremo no es la autoridad judicial competente para juzgarles y que sufren persecución política en España, una línea de defensa que ya apuntaron que retomarían en un eventual recurso ante el TUE si la Eurocámara aceptaba los suplicatorios.