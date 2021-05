Torres espera que el TS "de la razón" a Canarias aunque dice que la medida "más importante" está consolidada

Torres ha indicado que esta es la "primera alternativa" que se plantea el Gobierno canario en relación a la contestación del Supremo, ya que ha defendido que la petición que hace Canarias, que "es que cuando las cosas vayan mal, cuando una isla esté en nivel 3 ó 4, se pueda cerrar esa isla pero se podría entrar o salir de ella con un test negativa", de tal forma que ha indicado que "no" se impide un derecho fundamental, si no que se condiciona a la seguridad sanitaria.

"Lo que esperamos hoy es que el TS nos de la razón para esa medida, en cualquier caso la más importante la tenemos consolidada y es que no puede haber reuniones de más de 10 personas en las islas que estén mejor y cuando una isla esté en nivel 4 no más de dos no convivientes y esa es la medida, según Salud Pública del Gobierno de Canarias, más importante, el poder controlar los grupos sociales, las reuniones porque son los lugares donde se producen más contagios", apuntilló en declaraciones a los periodistas tras asistir a los Desayunos de Europa Press en la que participaba la presidenta de Baleares, Francina Armengol.

Por último, Torres ha indicado que ante el avance de la vacunación, con "más de un 30 por ciento de la población residente vacunada, se abre la posibilidad" a tener un tránsito seguro.

En este sentido, ha defendido el certificado verde digital, ya que "abre tres opciones: que puedas viajar porque estás vacunado, porque has pasado la enfermedad o porque tienen un test negativo", de ahí que espera que esto se instale en la Unión Europea.