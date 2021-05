La Generalitat preveu recuperar tres milions d'euros després d'una sentència sobre la visita del Papa

Puig ha respost d'aquesta manera al síndic de Compromís, Fran Ferri, que li ha preguntat sobre l'impacte del 15-M en les polítiques que aplica el Consell. El president ha destacat que s'han "reforçat" les ferramentes de fiscalització i ha posat com a exemple l'Agència Valenciana Antifrau.

El president en aquest sentit, ha remarcat un "informe recent" de la Unió Europea sobre l'impacte de la corrupció en l'economia que, segons ha indicat, "posa a la Comunitat Valenciana com a exemple en la lluita" contra la corrupció.

Puig ha remarcat els "valors fonamentals" del Govern que "sempre estan lligats a la justícia social". Així, citant Lluís Vives, ha indicat que "no hi ha llibertat sense justícia social", i ha indicat que "la resposta al 15-M ací es diu Botànic".

Durant la seua intervenció, Ferri ha reivindicat el "buenismo" i ha preguntat a Puig la seua valoració sobre l'impacte del 15-M en les polítiques del Botànic. Ferri ha recordat la frase de "no hi ha pa per a tant xoriço" i ha recorregut les diferents trames de corrupció que han afectat a governs 'populars'.

Ferri s'ha mostrat preocupat perquè "ha qui s'enteste a traure pit d'aquell model de constructors sense escrúpols i sense vergonya", i ha enlletgit al PP que "vinguen amb l'argument que ja han pagat pels seus errors del passat". "Què volen dir, que el PP és víctima de la corrupció?", ha agregat.

EMERGÈNCIA CLIMÀTICA

Per la seua banda, la síndica d'Unides Podem, Pilar Lima, també ha retret els "murs" que va alçar el "partit més corrupte" i ha posat com a bon exemple el "progrés botànic" que posa "per davant la salut i el futur".

Lima ha preguntat al president si considera que a la Comunitat Valenciana s'estan complint els compromisos de l'emergència climàtica adoptats en 2019, i ha incidit que en aquest territori "s'ha posat per davant la millora constant de les condicions de vida" per davant de "grans projectes megalòmans".

Puig ha respost que la transició ecològica "no és una opció" sinó una "obligació ineludible de qualsevol govern responsable" i "més en plena ribera del Mediterrani".

Per açò, ha advocat perquè la transició és "verda, justa i ràpida", i ha demanat que "l'ocupació de milers de persones no quede parada sense continuïtat o alternativa". En aquest sentit, ha indicat que el Govern està "bolcat" a desenvolupar els compromisos de 2019.

IMPOSTOS

D'altra banda, Puig també ha indicat que a la Comunitat Valenciana hi ha 22.162 persones que tenen un patrimoni de 67.000 milions en total i que són els únics que van pagar l'impost de patrimoni, el 0,9% dels contribuents.

Respecte al de successions, ha indicat que "en 2020 va haver-hi 166.493 hereus, dels quals el 87,6% no va pagar gens; 20.627 hereus van pagar alguna cosa, almenys 1 euro i solament el 3,8% del total d'hereus (6.293) paga més de 5.000 euros".

Així ha respost Puig a la síndica de Ciutadans, Ruth Merino, que li ha preguntat per la "maçada" a la població que considera la "pujada d'impostos" del Govern de Pedro Sánchez. Puig ha qualificat aquesta situació com a "actualització fiscal", al que Merino li ha retret que utilitze "eufemismes".

Així, la síndica de Cs li ha acusat de convertir la Comunitat Valenciana en un "referent autonòmic" en "asfíxia fiscal" i ha criticat les "coses inútils" en què, al seu juí, inverteix els diners el Botànic.