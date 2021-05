Page rechaza el populismo para afrontar la crisis migratoria, reclama "decencia política" y pide "hacer caso al Papa"

Según ha dicho durante un acto institucional en Ciudad Real, hay que estudiar "un planteamiento moral para que las cosas se hagan con decencia", ya que lo contrario puede llevar a la "ruindad política".

"Hay mucha gente que se da golpes de pecho, pero a la hora de la verdad, cuando tienen que hablar de problemas morales de niños que se ahogan, no hacen caso al Papa. Me gustaría decir a la izquierda y a la derecha que hagan caso al Papa cuando plantea que todos somos personas. Claro que todo tiene que tener un orden, una lógica y un proceso, pero no vale el populimo", ha abundado, reclamando un "planteamiento moral" para que las cosas se hagan "con decencia".