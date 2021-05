El PSOE suspèn de militància i obri expedient a José María Cataluña, investigat en el cas Azud

En la segona fase de l'operació, en la qual s'investiguen delictes de prevaricació, suborn, falsedat documental, blanqueig, tràfic d'influències, associació il·lícita i grup criminal, relacionats amb la corrupció urbanística i cobrament de comissions, figura com investigat Cataluña, a qui es considera suposat "facilitador" de contactes al constructor detingut en la trama i a la presó, Jaime Febrer. La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil va registrar dijous passat el domicili de Catalunya.

En total, en la segona part d'Azud, que s'instrueix en el Jutjat nombre 13 de València al costat de Fiscalia Anticorrupció, catorze persones van ser detingudes la setmana passada. L'operació de l'UCO es va desplegar per diversos punts de la geografia espanyola -València, Alacant, Madrid, Tomelloso i Eivissa-, on es van practicar fins el 46 registres per a intervenir documentació. La causa summa ja prop de mig centenar d'investigats.

La magistrada va ordenar el dissabte presó incondicional per a l'exvicealcalde de la capital amb el PP, Alfonso Grau, l'exsubdelegat del Govern en la província Rafael Rubio i tres empresaris, entre ells Jaime Febrer, en apreciar risc de destrucció de proves. Altres huit detinguts que van passar a disposició judicial -una finalment no ho va fer- van quedar en llibertat provisional amb retirada de passaports, prohibició d'eixir del país i compareixences setmanals en seu judicial.

En la primera fase del procediment es va detindre a l'advocat José María Corbín, cunyat de Rita Barberá, i al lletrat Diego Elum, encara que posteriorment tots dos van quedar en llibertat amb mesures. Al costat d'ells figuren com investigats la dona i les filles de Corbín.