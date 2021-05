Mila Ximénez saca la parte positiva de su lucha contra el cáncer y desvela "el mejor regalo" que le ha hecho

Mila Ximénez continúa su lucha contra el cáncer apoyada por sus amigos y familiares. La colaboradora de Sálvame, que desde marzo no ha vuelto a su trabajo y casi ha desaparecido de las redes sociales, reapareciendo solo para dar la enhorabuena a Belén Esteban por el lanzamiento de su marca de productos alimenticios, no está pasando por su mejor momento.

Pero a todo hay que sacarle la parte positiva, y la periodista lo ha hecho. Así, ha confesado qué lección ha aprendido en esta batalla contra la enfermedad, que, además, le ha enseñado algo.

"Estar cuidada y protegida por los míos es el mejor regalo que he recibido de esta enfermedad. Tengo docenas de manos que no me sueltan", ha dicho en declaraciones a ABC.

Una buena lección que seguro ayuda a Mila a seguir con buen ánimo en su proceso contra la enfermedad.

Amigos a su lado no le faltan. Los últimos en acompañarla al médico han sido Belén Esteban y, antes, Belén Rodríguez.

Hace unos días se podía ver a Mila disfrutando de una comida y del día soleado con su amiga y compañera Belén Rodríguez y con otro amigo más, los mismos que, días después, la acompañaron al Hospital La Luz para hacerse una revisión.