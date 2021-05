Belarra presenta una lista continuista y mantiene a las principales figuras de la etapa de Iglesias al frente de Podemos

Continuidad y pocos cambios. Ese es el resumen de la lista que presentó este jueves la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, para liderar Podemos cuando se celebre el congreso de Vistalegre IV previsto para junio. Belarra, que se perfila como próxima secretaria general en sustitución de Pablo Iglesias, mantendrá a prácticamente todos los principales dirigentes morados en la futura dirección, y de la lista sólo se cae el actual secretario de Organización, Alberto Rodríguez, que anunció hace unos días su intención de abandonar sus responsabilidades.

Con el sistema electoral interno que rige en Podemos, de carácter fuertemente mayoritario, es muy probable que la lista que liderará Belarra cope todos los puestos del Consejo Ciudadano Estatal del partido, su máximo órgano entre congresos. Y ninguna de las principales figuras se cae, a excepción de Rodríguez: seguirán la ministra de Igualdad, Irene Montero; el portavoz parlamentario, Pablo Echenique; los portavoces orgánicos, Rafael Mayoral e Isa Serra; o el secretario de Comunicación y principal muñidor de la estrategia mediática del partido, Juanma del Olmo.

Prácticamente todos los cargos institucionales relevantes de Podemos tienen hueco en la lista de Belarra y, por tanto, tendrán puesto en la dirección. Es el caso del secretario tercero de la Mesa del Congreso, Javier Sánchez Serna; así como de los portavoces adjuntos del grupo parlamentario en el Congreso, Sofía Castañón y Jaume Asens. Los secretarios de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, e Igualdad, Noelia Vera, también acompañarán a la nueva secretaria general en el Consejo Ciudadano.

Las principales incorporaciones a la lista que no estaban en la anterior dirección son cuatro, como adelantó este diario. Por una parte, la actriz María Botto y el ex deportista de élite Roberto Sotomayor irán en la lista de Belarra y, por tanto, se incorporarán al Consejo Ciudadano, aunque por el momento no desempeñan ningún puesto institucional. Y por otra, también estarán en la candidatura la activista por la vivienda Alejandra Jacinto y el exportavoz del Sindicato de Manteros Serigne Mbayé, ambos recién elegidos diputados a la Asamblea de Madrid.

Varios líderes de Podemos a nivel autonómico también tendrán puesto en la próxima dirección nacional, en un momento en el que el partido morado tiene por delante el reto de volver a levantar una estructura territorial muy mermada y, en algunas zonas, casi inexistente. Es el caso, por ejemplo, de Irene de Miguel (secretaria general de Podemos Extremadura), Martina Velarde (líder en Andalucía), Pilar Lima (número uno en la Comunitat Valenciana) o Antón Gómez Reino (secretario general de Galicia).

Aunque con escasas opciones, contra Belarra competirán, si consiguen los avales, seis militantes para hacerse con la Secretaría General: Fernando Barredo (un habitual de los procesos internos de Podemos), Esteban Tettamanti, Emilio García, Rubén Sánchez, José María Amenábar y Rafael Garde.