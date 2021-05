La Rambleta es converteix en la seu dels Premis de la Crítica Literària Valenciana i atorgarà un nou guardó

El centre cultural acollirà aquest dissabte 22 de maig la 40a edició dels Premis, quan els diferents jurats es reunisquen per a deliberar i fer públic el veredicte, mentre que al setembre tindrà lloc la cerimònia d'entrega dels guardons.

Com a novetat en aquesta edició, hi haurà un Premi Rambleta dins de la modalitat de literatura dramàtica per a la seua posada en escena, un guardó dotat d'una aportació econòmica per a la producció i l'estrena de l'obra en el centre cultural, destaca l'espai cultural en un comunicat.

Rambleta, que compta amb una línia de coproduccions per a fomentar la creació i la producció en les arts escèniques valencianes, s'uneix als Premis de la Crítica Literària Valenciana per a fomentar també la publicació de l'escriptura teatral.

En aquest sentit, una de les coproduccions anuals de Rambleta serà seleccionada pel jurat de la crítica de literatura dramàtica. El requisit per a optar a aquest premi és que l'obra estiga publicada i no estrenada.

Amb aquest premi, la intenció de Rambleta i l'Associació Valenciana d'Escriptors i Crítics Literaris és donar visibilitat al text millor considerat per la crítica valenciana per a la seua posada en escena, entre els editats durant l'any anterior a la convocatòria.