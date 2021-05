Ribera justifica modificacions en cabals del Tajo-Segura per a fer un "ús molt més intel·ligent de recursos".

La vicepresidenta quarta del Govern i ministra de Transició Ecològica i per al Repte Demogràfic, Teresa Ribera, ha justificat les modificacions de cabal en el transvasament del Tajo-Segura per a evitar un ús "poc raonable que genera pics alts i baixos" i dur a terme una utilització "molt més intel·ligent de recursos".

Així ho ha indicat la ministra aquest dimecres en una roda de premsa que ha oferit al costat del president de la Generalitat, Ximo Puig, on ha assenyalat que el transvasament "permet garantir l'accés a l'aigua a tres milions de persones". També ha demanat "tranquil·litat" davant un "soroll que no necessàriament està justificat".

No obstant això, Ribera ha defensat que "no és raonable confiar que sempre vaja a haver-hi aigua aigües amunt en el volum que es pot requerir".

Per això, per a la ministra, les modificacions permeten "aplanar els pics que deixen fora de la normalitat" el cabal, i tampoc ha considerat raonable que "11 mesos a l'any estiguem en aportació extraordinària". Així, ha considerat que "era una barbaritat que s'accedira a un transvasament de 38 hectòmetres cúbics en nivell 2" (dels quatre de risc que hi ha).

En aquest sentit, la vicepresidenta ha advocat per "altres mesures" per a "maximitzar la intel·ligència" en la gestió i "complir amb l'objectiu d'accés a l'aigua", que és un "bé escàs". D’aquesta manera, ha advocat per "reforçar la disponibilitat de recursos dins de cada compte", així com "incrementar la capacitat d'aigua dessalada" i recursos que "vénen de la reutilització".

Sobre aquest tema, ha indicat que la dessaladora de Torrevieja té capacitat per a produir 80 hectòmetres cúbics, que és "tota l'aigua que es transvasa a Alacant en un any" i tenen previst augmentar la seua capacitat fins a 120.

Sota aquesta premissa, ha advocat per "un treball seriós amb actors locals per a veure de quina manera es pot fer un ús més intel·ligent dels diferents tipus d'aigua".

Puig: el transvasament és “irrenunciable”

Per part seua, el president de la Generalitat ha incidit en què la posició política del Consell des de 2015 és que "la superació de guerres estèrils era fonamental", però ha incidit en què "el transvasament és irrenunciable" per al Govern valencià.

Per al president, és necessària una "garantia d'aigua per sempre" en el sud de la Comunitat Valenciana i que és "fonamental per a l'horta del Baix Segura" i per al "futur de la Comunitat Valenciana i d'Espanya". "Necessitem garantir-los als regants una aigua de qualitat a un preu adequat i per sempre", ha indicat.

Així, ha apostat per "fer-ho amb intel·ligència" i ha incidit en què "en cap moment s'ha plantejat el cessament del transvasament", però sí un "mix dels recursos". Segons Puig, és necessari "acoblar les mesures per a la reutilització de les aigües de Madrid i les nostres pròpies" on encara tenen un "gap important".

Puig ha manifestat que "l'aigua és riquesa per a un país" i que hauria de "administrar-se amb intel·ligència" i "no fer bandera per a la confrontació política", que "no dóna solucions". "Va haver-hi qui va tindre el poder en totes les comunitats i no va avançar en la solució d'aquest problema".