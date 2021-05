Ribera creu que la Comunitat Valenciana "va amb avantatge" en magatzematge de bateries i veu un "futur molt prometedor"

La vicepresidenta quarta del Govern i ministra de Transició Ecològica i per al Repte Demogràfic, Teresa Ribera, ha considerat que la Comunitat Valenciana "va amb avantatge" en magatzematge de bateries i ha assegurat que té un "present i futur molt prometedor", al mateix temps que ha avançat que es publicarà pròximament una convocatòria per a impulsar aquesta matèria de la qual el territori "es podrà beneficiar segur".

Així ho ha indicat Ribera aquest dimecres en una roda de premsa després de reunir-se amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, on ha destacat el "canvi d'actitud de Ford" i el "potencial" i la "gran capacitat industrial" valenciana en aquesta qüestió.

Ribera ha assegurat que, actualment, hi haja empreses valencianes "capdavanteres" en una matèria "absolutament crítica en el nou model energètic" com les bateries, i ha remarcat la seua importància ja que països com Espanya "necessitaran ser pioners en capacitat d'emmagatzematge".

Per a la vicepresidenta, l'existència d'aquestes empreses "ens posa en una situació molt còmoda" i veu "expectatives molt positives respecte a l'aportació que poden fer ja aquestes indústries".