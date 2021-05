La Generalitat demanarà altres 14 dies de toc de queda, encara que de menys hores

El president de la Generalitat, Ximo Puig, va anunciar ahir que sol·licitarà “en breu” al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la possibilitat de prorrogar 14 dies més el toc de queda, encara que probablement amb menys restriccions, abans de suprimir-lo definitivament “a principis de juny”.

Les actuals restriccions ja van ser avalades pel TSJCV fins al 24 de maig, de manera que si se sol·liciten 14 dies més, el toc de queda estaria vigent encara durant la primera setmana de juny. El cap del Consell va fer aquestes declaracions abans d'assistir al 43é Congrés Federal que la UGT celebra a València.

“La idea és que ha d'haver-hi un itinerari de màxima prudència i obertura progressiva, poder reduir l'horari del toc de queda –actualment des de la mitjanit fins a les sis del matí– però mantindrel’”, de manera que els establiments d'hostaleria disposen de més temps d'obertura.

“Estem bé, però hem d'estar millor”, va dir Puig, qui va admetre que després de l'última flexibilització de les restriccions “pot haver-hi un cert repunt en els contagis”, motiu pel qual va insistir a reclamar “prudència”. La reobertura del sector de l'oci nocturn, va afegir, haurà de ser acordada en el Consell Interterritorial. “Quan puguem, que siga amb la màxima seguretat. Falten poques setmanes perquè l'horitzó estiga més buidat”, va subratllar.

Igualment, es va referir a la reunió del Consell Interterritorial en ser preguntat per la solució definitiva per als qui esperen la segona dosi de la vacuna d'AstraZeneca. “És cert que hi ha disparitat de criteris, però la Comunitat ho té clar: farem el que ens diguen els experts i el que ens done més seguretat a la ciutadania. A partir del moment en què s'adopte una decisió, la màxima informació i transparència”, va concloure.

Falles 2021

D'altra banda, la celebració de les Falles al començament de setembre va prenent forma. L'Ajuntament de València plantarà i cremarà enguany (entre el 31 d'agost i el 5 de setembre) les falles municipals de 2020, és a dir, el monument ‘Açò també passarà’, popularitzat per la figura central de la meditadora i la falla infantil ‘Saps qui soc?’.

Aquesta decisió suposa, al seu torn, que les falles d'enguany es plantaran i cremaran al març de 2022 i que per a eixe exercici no hi haurà concurs i no es construirà un monument nou. Els recursos econòmics que s'estalviaran en les Falles de 2022 es destinaran a incrementar les ajudes previstes a les comissions falleres.

Així els ho va traslladar ahir el regidor de Cultura Festiva de l'Ajuntament de València i president de la Junta Central Fallera, Carlos Galiana, als artistes responsables de les falles grans i infantils municipals de 2020 i 2021, segons van informar des del Consistori. Per part seua, la falla ‘Protegeix allò que estimes’, dels artistes fallers Alejandro Santaeulalia i Dulk, serà la falla gran municipal de març de 2022, mentre que el projecte ‘També?’, de Ceballos i Sanabria, es convertirà en la falla infantil municipal de l'any que ve.