El susto de Ana Morgade, de vuelta al hospital por una infección que ha acabado en cirugía

Ana Morgade, que ha sido madre hace apenas un par de meses, tuvo que volver a visitar al hospital, esta vez por un percance de salud que, afortunadamente, no ha tenido mayores consecuencias.

Así lo ha desvelado ella misma en sus redes sociales, donde ha hecho partícipes a sus seguidores de que ha estado "tres días" en el centro sanitario debido a una infección que ha acabado en operación.

"Hoy sí me apetece compartir foto! He estado 3 días en el hospital por una operación (una infección bastante pesada que ha acabado en cirugía. Un mini Carrie, pero por dentro)", avanza la humorista.

"Estoy contenta y optimista, pero me he llevado un poco de susto, la verdad. Peeeeeeeeero ha salido todo increíble!", relata, para después dar las gracias a todo el equipo que la ha asistido del hospital universitario Montepríncipe.

"Sí, esta vez es un hospital privado; después de muchos diagnósticos que no me ofrecían una solución que mejorase mi estado -que era complicado y no siempre ha sido operable-, di con unos especialistas magníficos", explica.

Por último, se lamente, aunque con su característico humor, de la racha de hospitales que lleva. "Vaya chocho de hospitales que lleva tu prima desde que es madre, maris. Entre el parto, las revisiones normales y esto, he llevado camisón más tiempo, ya que Pepa la de Pepa y Avelino. SALUD, CARIS! Os la deseo con la fuerza de una onda vital de Son Goku ☄️☄️☄️".