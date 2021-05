Willy Bárcenas pasa del miedo al ridículo a hacer historia en 'Pasapalabra'

Willy Bárcenas comenzó su andadura en Pasapalabra el pasado lunes con una mezcla de miedo y respeto por el programa de Antena 3, ya que admitió que esperaba "no hacer demasiado el ridículo. Soy el debutante y llevaba mucho tiempo intentando venir".

Pero en solo tres días el cantante de Taburete ha pasado del miedo al ridículo a hacer historia en el concurso (en su etapa en Atresmedia) al superar en dos ocasiones la prueba de memoria '¿Dónde están?'.

La prueba consiste en que tras nueve casillas se esconden otras tantas palabras y los participantes solo pueden verlas durante unos segundos antes de que se vuelvan a ocultar (solo pueden ver la palabra acertando) con el fin de adivinar en qué número está.

Si aciertan, continúan jugando, pero si se equivocan, las casillas desveladas se dan la vuelta para que el siguiente compañero de equipo trate de resolverlo (en los 75 segundos de tiempo que tienen para lograrlo entre todos), cosa que hizo Bárcenas el lunes y este miércoles.

El tema del panel de con el que logró la victoria fue "mamíferos carnívoros como el coyote", señaló Roberto Leal. La primera fue la cantante Verónica Romero, que acertó cinco; Javier Dávila solo tres; y Bárcenas resolvió los nueve interrogantes sobrándole 12 segundos.

"¡Cuidado con Willy, eh!", exclamó el presentador. "Creo, no sé si me equivoco, que desde que comenzó esta nueva etapa y que yo haya vivido, que el invitado complete dos veces esta prueba no me había pasado nunca", aseguró Leal.

"Qué honor", le contestó el vocalista de Taburete, que consiguió 10 segundos para su concursante, Dávila, que le agradeció a Bárcenas y a Romero su ayuda para conseguir el mayor número de segundos para enfrentarse a 'El rosco'.

"Quería dar las gracias a mi magnífico equipo que me ha sacado dos 'panelacos' del '¿Dónde están?', y eso creo que no lo había hecho nadie. Estoy encantado porque el mérito del tiempo es suyo", destacó el salmantino.

Bárcenas se despidió cantando a dúo con Romero Mi música es tu voz, el famoso tema de la primera edición de Operación Triunfo, y concluyó admitiendo que "estoy muy contento porque no he quedado mal del todo. Y lo he pasado fenomenal, se me ha pasado muy rápido y tengo muchas ganas de volver".