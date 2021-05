Tu horóscopo diario: jueves 20 de mayo de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 20 de mayo de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Aunque quizá quieras ir muy deprisa, debes ser consciente de que esa impaciencia no vale para conseguir algo relacionado con la forma física o la salud. Poco a poco conseguirás lo que te propones, aunque te hará falta fuerza de voluntad.

Tauro

Te tienta el poder y si has conseguido algo de eso hace poco, te sentirás bien, con ganas de ejercerlo y con el ego bastante subido. Ten cuidado de no perder la perspectiva en ningún momento, porque eso es algo que necesitas no olvidar.

Géminis

Entra con toda la fuerza el sol en tu signo y trae consigo una capacidad de cambio y de adaptación que te va a ser muy útil. Hallarás la manera de mejorar mucho ciertas cosas de tu vida y eso te hará sonreír y sentir que llevas las riendas.

Cáncer

Deja de lado las opiniones familiares y no permitas que alguien intente que cambies de idea en las decisiones que has tomado porque no será positivo para ti. Tienes todo el derecho a manejar tu vida, aunque eso no signifique no pensar en los demás.

Leo

Disfrutarás de mucha vitalidad, quizá incluso algo agotadora para los que están a tu lado. Si no puedes hacer todo lo que te gustaría por alguna circunstancia impuesta, utiliza la imaginación. Será divertido y alguien puede descubrir a tu lado cosas muy interesantes.

Virgo

No te sorprendas de que alguien busque tu consejo y tu ayuda en un asunto familiar en el que te pedirán que medies, y no tendrás más remedio que hacerlo, aunque no estés de acuerdo. Tómatelo con paciencia y procura equilibrar todo con cuidado.

Libra

Hoy se impone utilizar la tecnología para avanzar en algo relacionado con estudios o conocimientos, no para divertirse o jugar. Aprovechar bien el tiempo es una de las claves importantes para esta jornada que, por otra parte, puede ser un poco larga.

Escorpio

Mantente en la distancia y no te metas en un conflicto laboral que no es tuyo del todo. Hay muchos intereses contrapuestos que desconoces y es mejor ver todo desde mucho más lejos. No te signifiques y deja que los que tienen responsabilidad actúen.

Sagitario

Te darás cuenta de has cometido un error dejando que alguien te manipule y te obligue a actitudes poco solidarias o muy egoístas. Una dura realidad te hace ver las consecuencias de ello. Tendrás que corregir todo cuanto antes.

Capricornio

Más en calma hoy porque hay ciertos asuntos que se mueven y que tienen que ver con la oferta de pequeños trabajos que serán bastante satisfactorios. No digas que no a ninguno de ellos porque te van a servir para solventar necesidades.

Acuario

Aunque creas que es negativo, ahora quizá no podrás elegir lo ideal, lo que más te gusta o interesa en un aspecto profesional, pero piensa que esa experiencia te va a venir muy bien para el futuro. Sácale el mayor partido posible y sigue adelante.

Piscis

Tendrás la oportunidad perfecta para salir de tu ambiente habitual y estar en contacto con la naturaleza y cambiar de aires. Probablemente lo harás en soledad o con poca gente y será muy reconfortante ya que esa conexión con la tierra te da energía.