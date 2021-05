Sanidad vacunará a diplomáticos y cooperantes en países de riesgo "extremo" y dificultades para inmunizar

El Gobierno vacunará finalmente a parte de sus diplomáticos y cooperantes, siempre que se encuentren en países de riesgo "extremo" por coronavirus y donde existan dificultades para inmunizar a la población. Esta es la propuesta que ha planteado este miércoles la ministra de Sanidad, Carolina Darias, a las comunidades, en línea con el planteamiento que previamente había hecho la titular de Exteriores, Arancha González Laya, al sindicato de funcionarios CSF-I.

Según ha planteado Darias durante el Consejo Interterritorial de Sanidad de este miércoles, se vacunará con Janssen al personal de embajadas y a cooperantes españoles en "territorios con incidencia extrema y con dificultad para vacunar". Para ello, además, deberán estar en países donde no se esté vacunando adecuadamente a la población.

Fuentes conocedoras del desarrollo del Consejo Interministerial han indicado que la propuesta ha obtenido el apoyo de los consejeros autonómicos salvo la del País Vasco.

Protección del Servicio Exterior

De esta, forma el Gobierno trata de atajar las críticas de funcionarios y personal diplomático por la desprotección de los trabajadores del Servicio Exterior, particularmente en países donde la pandemia es todavía muy virulenta. La semana pasada, fallecieron dos secretarios en sendas embajadas de España, en la India y en Ecuador.

Ante esta situación, la ministra de Asuntos Exteriores se reunió con el sindicato de funcionarios CSI-F, al que ofreció vacunar al personal del Servicio Exterior, que tendrá viajar a España para ello, una solución que todavía estaba pendiente del acuerdo con el Ministerio de Sanidad, que se ha confirmado este miércoles.

En todo caso, CSI-F mostró su disconformidad con una solución que les parece "insuficiente" porque "no resuelve la incertidumbre de miles de empleados públicos que necesitan ya una protección sanitaria y que se sienten abandonados", ya que no se ofreció una solución para el personal que no pueda trasladarse a España para recibir su dosis de Janssen.