El festival València Negra (VLC Negra) celebrarà la seua novena edició durant el mes de juny amb la participació de 40 autors nacionals i amb esdeveniments que se celebraran majoritàriament a l'aire lliure. El certamen incorpora noves activitats com la gravació de podcast en directe, la dinamització de llibreries, la col·laboració de 'booktubers' i 'instagramers' o les intervencions 'Noir Express'.

"La celebració del festival a l'aire lliure simbolitza un acte de resistència a favor de la cultura, que ha patit especialment durant la pandèmia", ha explicat el director de VLC Negra, Jordi Llobregat, durant la presentació del programa, on ha estat acompanyat del responsable de continguts, Santiago Álvarez, i el responsable de comunicació, Bernardo Carrión.

La nova edició incrementarà de manera notable el nombre d'activitats pel que fa a l'anterior, celebrada al novembre de 2020 sota condicions més adverses que les actuals. Seran un total de 40 actes que es duran a terme entre el 10 i el 19 de juny.

Entre els autors convidats a aquesta nova edició del festival, tots ells espanyols, destaquen Víctor del Árbol, Rosa Ribas, Kiko Amat, Carlos Zanón, Juan Madrid, Paz Velasco, Andreu Martín o Berna González Harbour.

Un festival "a l'aire lliure"

A diferència d'edicions anteriors, el nové certamen tindrà lloc durant el mes de juny, retardant així un mes la seua celebració habitual per a "aprofitar el bon temps" i "poder gaudir dels esdeveniments a l'aire lliure".

En aquest sentit, els dos emplaçaments on se celebraran la major part de les trobades amb autors seran L'Iber Museu dels Soldadets de Plom, amb un aforament de 75 persones, i el Centre el Carme de Cultura Contemporània (CCCC), amb una capacitat al 75% que permetrà l'entrada de 150 persones en el claustre.

Així mateix, Fnac Sant Agustín, la Casa del Llibre o el Monestir de San Miquel dels Reis acolliran alguns dels actes del festival. La presencialitat es combinarà amb la retransmissió d'algunes cites en streaming en una edició que tindrà el doble de jornades, "que no significa el doble d'activitats", aclareixen els organitzadors.

A causa de la pandèmia de la Covid-19 i les restriccions sanitàries i de mobilitat, aquesta edició no comptarà amb la presència d'autors forans, una cosa que pretenen recuperar en 2022 amb la desena edició del festival.

"En el desé aniversari anem a tindre problemes per a seleccionar als autors internacionals que volen vindre. I estem parlant dels millors noms que se us poden ocórrer i que ens estan demanant ja que volen vindre", ha assegurat Jordi Llobregat. En aquesta línia, Álvarez ha celebrat que "València segueix sent una ciutat a la qual volen vindre els autors".

Així, els organitzadors subratllen que l'edició actual comptarà amb "una presència nacional molt significativa". Víctor del Árbol, Rosa Ribas, Carlos Zanón, Berna González Harbour, Juan Madrid, Esther García Llovet, Paz Velasco, Toni Hill, Andreu Martín o Pablo Rivero formen part del cartell.

"Convertir una crisi en oportunitat"

Malgrat que la situació actual derivada de la pandèmia ha obligat el festival a "renunciar" a celebracions com el cinema en la Filmoteca, els actes en entorns tancats o la presència d'autors internacionals, els organitzadors reivindiquen l'"oportunitat" que els ha permés "tornar als nostres autors, tornar a l'aire lliure o arribar a altres llocs a través del streaming", segons ha explicat Santiago Álvarez. "Ens ha permés convertir una crisi en oportunitat", ha afegit Jordi Llobregat.

En aquesta línia, la novena edició de VLC Negra incorporarà diferents novetats i "noves línies" que pretenen continuar desenvolupant en futures edicions.

Una d'elles seran les intervencions 'Noir Express', en les quals sis autors escollits pels organitzadors es prepararan intervencions d'una durada màxima de 15 minuts, a l'estil de les xarrades TED. Carlos Salem, Jerónimo Tristante, Mikel Santiago, Paz Velasco, Vicente Garrido i Antonio Lozano protagonitzaran l'estrena d'aquest nou format, que es retransmetrà en línia.

D'altra banda, 'booktubers' i 'instagramers' col·laboraran per primera vegada en el festival i parlaran als seus seguidors sobre les novel·les nominades als premis d'aquesta edició. Aquesta novetat té com a objectiu aconseguir a nous públics i utilitzar canals com youtube i instagram, on "la lectura està tenint una penetració molt important".

Una altra de les iniciatives que s'estrena en aquesta edició és la dinamització de les llibreries, en les quals participaran huit d'elles situades en la ciutat. En aquests espais es repartiran displays amb autors destacats que recomanaran novel·les presents en el festival i els clients que adquirisquen aquestes obres entraran en un sorteig de diversos lots de llibres. "Amb aquesta nova línia pretenem començar a treballar per un circuit de llibreries valencianes", ha explicat Álvarez.

Se celebraran també una desena de clubs d lectura en diferents biblioteques de la Xarxa de Biblioteques Municipals, així com en la Casa del Llibre, en les llibreries Imperi, en San Miquel dels Reis o el Museu L'Iber. Aquesta trobada connectarà a escriptors i lectors a través de l'obra i el seu posterior diàleg.

També per primera vegada enguany es gravaran dos podcast en directe durant la celebració del festival. El primer serà a càrrec de Laboratorio de Series, que tindrà l'oportunitat de comptar amb la presència de Santiago Díaz, guionista i escriptor present en VLC Negra, i el segon estarà conduït pels membres del podcast '¡Aquí se habla de juegos!', que visitaran el festival.

Juan Madrid, Premi González Ledesma

El premi Francisco González Ledesma, que honra la figura d'aquest prolífic escriptor, serà concedit a Juan Madrid. El premiat va estar present en la primera edició de VLC Negra en 2013, quan va compartir escenari amb Andreu Martín, que també estarà en la present edició, avalat per la nominació de la seua última novel·la al premi VLCNEGRA en la categoria de Millor Novel.la.

Juan Madrid, de 73 anys, té una dilatada carrera literària, que va començar en 1980 i que encara continua. Ha escrit més de 50 novel·les, entre les quals figuren les series de Toni Romano i Brigada Central. També ha publicat literatura infantil i juvenil, així com llibres de contes.

15 novel·les a concurs

Un any més, un total de 15 novel·les opten als guardons, establits en tres categories: Mejor novela, Millor novel·la i Best Novel. Serà el públic, a través de la web del festival, qui vote per a decidir què novel·la s'alça amb el premi en cadascuna de les categories. El termini de les votacions finalitza el 9 de juny. Entre tots els participants en les votacions se sortejarà un e-book.