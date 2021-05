Delegados sindicales de CCOO se concentran ante Educación y le exigen que no cierre líneas educativas públicas

A este respecto, el secretario general de dicho sindicato, Francisco Cobos, ha lanzado al Gobierno andaluz de PP y Cs el mensaje de que "no es tiempo de estar a la defensiva, sino de pasar a la ofensiva y, ante la bajada de la natalidad, lo que hay que hacer es bajar la ratio" en las aulas, siendo ahora "el momento de apostar por una enseñanza pública de calidad", pero, según ha lamentado, "lo que está haciendo la Junta es justamente lo contrario".

El responsable sindical calcula que "se van a cerrar más de 40 líneas educativas el próximo curso en la provincia de Córdoba, todas en centros públicos", y estas eliminaciones, "unidas a los recortes de años anteriores, suponen más de 300 líneas perdidas en la enseñanza pública en la provincia, con la pérdida de calidad que ello conlleva".

A juicio de Cobos, "no se pueden seguir cerrando colegios, como El Lucano y el Quercus de Venta del Charco", lo que en este último caso "supone un ataque a los colegios rurales", sino además hacerlo "atendiendo solo a los números", pues "no miran familias y no miran realidades", solo a "la matemática pura".

El sindicalista ha recordado que el cierre de líneas educativas también "implica el despido de profesorado interino y la recolocación de efectivos funcionarios, y nos preguntamos dónde va el dinero que se ahorran al cerrar líneas y despedir personal", pues "con el mismo presupuesto del año pasado se puede dar un mejor servicio educativo, pero la Junta opta por reducir otra vez el presupuesto para Educación, en vez de mejorar la calidad de la educación pública".

Por ello, CCOO ha reclamado a la Junta "que dé marcha atrás en sus pretensiones de cierre de líneas educativas en la provincia, especialmente en aquellos centros en los que hay solicitudes suficientes para contar con varias líneas, sin necesidad de llegar al máximo estipulado".