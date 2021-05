Belén Esteban está inmersa en su nuevo proyecto profesional: su marca de alimentación Sabores de la Esteban con la que, de momento, vende salmorejo y gazpacho con la receta de su madre. Su negocio está siendo todo un éxito, pero parece que quiere diversificar sus productos, o al menos eso le ha hecho creer a su marido, Miguel, en una broma.

La de San Blas acudió este martes al programa de radio Anda ya!, de Los40, para hablar de su marca, pero allí le propusieron gastarle una broma a su esposo, uno de sus principales apoyos y colaboradores en esta aventura empresarial.

La colaboradora llamó por teléfono en directo a Miguel, y el vídeo del momento se ha hecho rápidamente viral por la divertida conversación que tuvieron: "Escucha, vas a flipar con lo que me ha pasado. A ver, lo veo una buenísima idea: me han ofrecido sacar preservativos de Sabores de la Esteban".

"Con sabor a calabaza, calabacín, zanahoria, pepino... ¿Tú cómo lo ves?", le preguntó. "¿Pero tú lo ves bien?", le preguntó él extrañado. "Uy, yo sí, yo lo veo bien. Yo lo veo, imagínate para los veganos", argumentó la tertuliana.

Al completo, la broma que @BelenEstebanM y @CSanBernardino han gastado al marido de Belén 😂 pic.twitter.com/mFCQfTlpFe — Anda ya! (@40Andaya) May 18, 2021

"¿Tú no ves claro unos preservativos con sabor a calabaza? Yo lo veo muy claro", le dijo ella y le comentó que le iba a pasar con el empresario de Durex que se lo ofreció. Entonces, llamó el colaborador San Bernardino, quien se hizo pasar por el gerente, y habló junto con Belén.

"Tú imagínate que vas a una farmacia y dices: 'Oye, dame una caja de preservativos de zanahoria'. O en las máquinas de preservativos que ponga 'Sabores de la Esteban calabaza'", continuó la ex de Jesulín con la broma. "Yo creo que debemos centrarnos en el sector de la alimentación", opinó Miguel. "Pero es que esto también es alimentación", rebatió el falso empresario.

"A lo mejor que en la promoción salierais Belén y tú, al ser preservativos", añadió el locutor de radio. "Miguel, nosotros somos un matrimonio. ¿Qué voy a coger, a un modelo? Pues no, mi marido", argumentó la colaboradora de Sálvame. "¿A ti no te haría ilusión verte en la caja de preservativos? Pues a mí sí me haría ilusión".

"Si esto no lo ves claro, Belén, yo lo hablo con María Patiño o con Lydia Lozano", continuó con la broma el falso gerente de Durex, algo que la Esteban negó rotundamente. "E incluso preservativos con sabor a salmorejo", añadió el locutor.

Finalmente le revelaron que era broma mientras todos se reían y le dijeron que era un buenazo por la forma en la que se había tomado esta propuesta de su mujer.