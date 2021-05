L'estand de la Comunitat en Fitur obri amb 120 empreses i representants per a mostrar una "destinació segura"

Situat en la capçalera del pavelló 7 amb un espai de 2.053 metres quadrats es divideix en tres grans illes. Un espai concebut per a servir com a espai de treball a empreses i entitats del sector turístic de la Comunitat, la creativitat del qual sorprèn per la seua lluminositat, color i al·lusió al mar Mediterrani.

L'actual estand de la Comunitat Valenciana en Fitur compta amb la presència del director general de Turisme, Herick Campos, que ha sigut l'encarregat d'inaugurar l'activitat de l'estand i que ha advocat perquè totes les destinacions de la Comunitat Valenciana se senten representats en l'oferta turística valenciana, "des de Vinaròs al Pilar de la Foradada, i des de Morella a Villena, totes les destinacions grans i xicotetes han de sentir-se partícips en aquesta fira".

En aquesta línia, Herick Campos ha agraït la presència de totes les marques turístiques en "aquest Fitur especial, diferent, però útil per a les nostres destinacions", ha indicat. Així mateix, ha donat les gràcies a tot l'equip de Turisme per ser capaços d'organitzar amb èxit l'edició de Fitur 2021 en poc temps.

Tècnics del departament de promoció de Turisme Comunitat Valenciana es reuniran aquest dimecres amb responsables de les Oficines Espanyoles de Turisme (OETs) de Brussel·les, París i Berlín per a intercanviar experiències enfront del possible reflote del turisme internacional la pròxima temporada. Durant la jornada de matí, mantindran reunions amb les oficines OETs de Londres, Varsòvia, Buenos Aires i Nova York.

En concret, en la zona dedicada a empreses de l'estand de la Comunitat Valenciana en Fitur hi ha una representació de 48 entitats professionals, i en la zona de producte són un total de 65 les empreses que mostraran durant aquesta setmana l'ampli ventall d'oportunitats que ofereix la Comunitat Valenciana.

Així mateix, el sector tecnològic compta amb una representació d'una desena de professionals, entre els quals destaca l'Associació Internacional de Nòmades Digitals i Corporatius, que té seu a Alacant, o entitats com Immersive Tourist, Smartable, o Tourist Innovation360, entre unes altres.

També està present l'Associació d'empreses i Professionals per a Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals (Avegal); i del sector de l'oci Fotur i l'empresa castellonenca European Show Business Partners.

PRINCIPALS ESDEVENIMENTS DEL DIA

Aquesta edició de Fitur es converteix en l'escenari perfecte per a presentar les novetats de les destinacions de les tres províncies de cara a la imminent temporada estival. D'aquesta manera, els expositors compten amb una àmplia agenda de reunions, ponències, presentacions i rodes de premsa, que combinaran el format presencial amb el diferit, i on el control d'aforament limitarà l'assistència del públic present en aquest certamen, segons les mateixes fonts.

Pel que fa a l'activitat en les sales de premsa, Cullera es presenta aquest dimecres com la Capital Gastronòmica de l'Arròs; Tavernes de la Valldigna farà pública la campanya '360 graus, 365 dies'; Torrevella es presentarà com Destinació Segur' i Benicàssim donarà a conéixer els detalls del Festival Benicàssim Belle Époque".

Durant aquest primer dia del certamen també es presentarà la 'X edición de los Premios Europeos de Vías Verdes', amb l'assistència del conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcardi Espanya.

Així mateix, en la Plaça Central València Turisme presentarà el seu nou espot publicitari; Gandia presentarà 'Todo el verano' i Visit València donarà a conéixer el 'Mapa del diseño' i Camino del Grial. Per part de Costa Blanca, es presentarà la marca Territori Vega Baixa i Xixona donarà a conéixer les novetats del 'Dia Internacional del Turrón'. La Plaça Central serà també l'escenari de presentació de 'Dimoda' per part del dissenyador valencià Miquel Suay.

Pel que es refereix a la zona del 'Showcooking', comptarà amb la presència destacada de xefs com María José San Román i Evarist Miralles. A més, municipis com Alzira, Alacant, Pego, Mutxamel i Riba-roja del Túria tindran l'oportunitat de mostrar les seues especialitats culinàries. És important recordar que, com a novetat en aquesta edició de Fitur, no està permès consumir aliments dins del recinte, ni repartir degustacions.

La normativa d'Ifema obliga a expositors, visitants i proveïdors i estableix com a obligatòries, una sèrie de condicions com mantindre com a màxim un aforament del 50%, test d'antígens negatiu obligatori els dies destinats en exclusiva a professionals del sector turístic, i presa de temperatura en el control d'entrada durant el cap de setmana per al públic general. A més, serà obligatori l'ús de mascareta en tot el recinte i la separació mínima d'1,5 metres.